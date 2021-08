Brazo COVID, efecto secundario en algunos vacunados: ¿qué es y cómo se trata?

Las reacciones adversas a las vacunas contra el COVID-19 suelen ser muy comunes.

“Generan algún tipo de reacción adversa hasta de un 60% de las personas, no significa que el que no haga una reacción adversa la vacuna no funcionó”, dijo Christian José Pallares, médico epidemiólogo de las universidades Javeriana y El Bosque.

Uno de los efectos recientemente descritos se bautizó como brazo COVID, asociado a las vacunas de RNA mensajero, es decir, Pfizer y Moderna.

“Se caracteriza porque, más o menos en los primeros siete días después de la aplicación, aparece una roncha roja y dura alrededor del sitio de la aplicación, mucho edema, mucho eritema y mucha induración aquí después de la aplicación”, explicó el médico.

Según varios reportes, este efecto secundario por la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se presenta en menos del 50% de las personas y desaparece espontáneamente.

“Esta reacción puede durar más o menos unas dos semanas, se controla con medios físicos, compresas frías y también se puede tomar algo para la analgesia”, indicó el epidemiólogo.

Por lo tanto, no hay razón para alarmarse, pues, como con todas las vacunas, este es solo un síntoma que se suma a otros, como fiebre, malestar general y dolor de cabeza, y no tiene consecuencias a largo plazo.

Asimismo, los especialistas insisten en la vacunación contra el COVID-19 para contrarrestar este coronavirus.