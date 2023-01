Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo: conozca las señales de alerta

Un familiar o un amigo podría ser el próximo. Es necesario dejar de estigmatizar este tema, hablarlo abiertamente y ayudar a prevenir.

Y es que las emociones también se enferman, así como el cuerpo lo hace, y causan un dolor muy intenso.

De acuerdo con los expertos, en 9 de 10 casos esto se produce por trastornos como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia que no han sido diagnosticados ni tratados de manera adecuada.

También influyen otros actores como la impulsividad, el consumo de drogas, el matoneo, el abuso sexual y la violencia.

Tenga presente que 8 de cada 10 personas con pensamientos suicidas avisan de su intención y el 50% abiertamente dice que quiere morir. Los psiquiatras lo advierten claramente: perro que ladra sí muerde.

De allí la importancia de estar atentos a las señales de alarma. Sí las hay, pero suelen subestimarse.

ATENTOS SI…



No subestime a quien expresa que no quiere vivir.

Tampoco lo rete a realizar el acto suicida.

Pilas si dice frases como ‘estoy cansado de todo’, ‘ojalá Dios se acuerde de mí’.

Atentos a cambios abruptos del comportamiento, por ejemplo, que una persona se vea más callada y aislada de lo normal.

Si alguien empieza a despedirse, personalmente o a través de redes sociales, hay que encender las alertas.

En nuestra cultura tendemos a esconder el tema del suicidio, a ignorarlo o a avergonzarnos. No debemos hacerlo, como tampoco tenemos que sentir pena de expresar nuestras emociones. Si usted se siente deprimido, si ha sentido ganas de no seguir viviendo, si nada lo motiva y cree que todo está mal, busque ayuda. Y si ve a alguien en esa situación, no lo pase por alto, dele un abrazo y ayúdelo a encontrar un profesional de la salud mental.