Cada día, en Colombia, unas 86 personas intentan suicidarse: ojo a estas señales de alerta

Cada día en Colombia alrededor de 82 personas intentan quitarse la vida y dos de cada tres casos de suicidio ocurren en menores de 25 años. Detrás de esto hay una suma de múltiples factores de riesgo.

“La gran mayoría de personas que tienen la conducta de espectro suicida tiene una enfermedad mental de base y dentro de esas enfermedades los trastornos depresivos definitivamente tienen una expresión muy fuerte”, explica Paola Andrea Tejada, psiquiatra PhD en salud mental.

Además, puede haber situaciones del día a día que aumenten el estrés emocional, como es el caso de tener un conflicto o pérdida reciente.

“Aquí es muy importante decir que lo que es la pérdida significativa o importante va a variar mucho de cada persona. Es muchas veces lo que ocurre en el caso de los niños y los adolescentes. Uno de adulto puede decir ‘es que perder una materia o que lo dejó la novia no tiene que ser una cosa tan importante’, pero resulta que para ese adolescente es una cosa completamente tremenda”, recalca la psiquiatra.

Por eso, no le reste importancia a lo que el otro manifieste. La respuesta de los demás al escuchar, reconocer alertas y acompañar pueden hacer la diferencia.

“Que ustedes, familia y amigos que los conocen de siempre, digan si esa persona no está como siempre, la persona está rara o diferente. Diferente en el sentido que está más callada, está triste, se aísla, deja de hacer las cosas que antes hacía, no está durmiendo bien, no está comiendo bien. Ya de entrada esas son señales de que puede estar pasando por un episodio depresivo”, añade Paola Tejada.

Como dicen los psiquiatras, en estos casos perro que ladra sí muerde y es mejor buscar ayuda que llegar tarde.

La persona dice ‘es que a veces no quisiera estar más acá, me pregunto qué hago aquí en la vida, yo veo que las cosas no tienen sentido, yo quisiera dormirme y no despertarme más, quisiera descansar de una vez por todas’. Todos estos comentarios, si bien no utilizan directamente la palabra “muerte” o “me quiero morir”, pueden hacer referencia a eso

En lugar de asustarnos, debemos entrenarnos en primeros auxilios psicológicos, eso sí permitirá cambiar esta realidad para evaluar situaciones de riesgo y buscar ayuda profesional a tiempo y así aliviar el sufrimiento emocional por el que pasan tantas personas en silencio.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas