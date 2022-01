Caída del pelo, una posible secuela que deja el COVID-19 en las personas

Una de las secuelas que últimamente han consultado más las personas que se han infectado por COVID-19 ha sido la caída del pelo. Juan Pablo, un joven de 23 años, tuvo COVID hace 9 meses y notó que perdía más pelo de lo normal.

"Perdí el gusto, el olfato y empecé a notar que se me estaba cayendo el pelo, cuando me peinaba o me pasaba la mano por el pelo se notaba un montón. Llamé a mi dermatóloga y me dijo que este era un posible síntoma postcovid”, comenta Juan Pablo.

Publicidad

Causas

Según expertos esta caída del pelo podría deberse a la combinación de distintos factores como estrés, cuadros severos de la enfermedad o efectos directos del propio coronavirus. Sin embargo, muchos pacientes que han superado el COVID-19 presentan este síntoma, pero en pandemia ha aumentado también en personas que no se contagiaron. Por eso aún se investigan las causas que pueden afectar los ciclos del pelo.

Publicidad

Podría estar asociada a la inflamación que produce el virus y que, sumada al aumento de cortisol (hormona del estrés) termina produciendo la pérdida del pelo que incluso también se puede apreciar observar en otras enfermedades infecciosas y en pacientes que han permanecido hospitalizados durante mucho tiempo.

Lo que se sabe hasta ahora es que este síntoma se presenta desde 30 hasta 90 días después de haberse contagiado.

Publicidad

Pérdida de pelo

Naturalmente a diario perdemos de 100 a 200 pelos esto se debe a que el cuero cabelludo va alternando de forma equilibrada sus folículos para que el pelo se renueve. Pero cuando se produce alguna alteración, el equilibrio se rompe y se puede presentar la caída excesiva lo que se denomina efluvio telógeno.

Publicidad

Este síntoma de efluvio telógeno principalmente está asociado al estrés. En un estudio publicado en The Lancet se demostró que cerca del 22% de las personas que han tenido COVID-19 lo han presentado.

Tratamiento

Publicidad

La clave está en acudir al especialista apenas se identifique esta condición para obtener un tratamiento adecuado. Acudir a tratamientos caseros puede afectar el proceso para recuperar el pelo perdido.

Actualmente existen algunos tratamientos que ayudan a frenar la caída del pelo. Pero para ello es importante conocer las causas y evaluar. Sin embargo, expertos recomiendan mantener una alimentación balanceada, tratar de disminuir los niveles de estrés realizando alguna actividad física y dormir mínimo 7 horas.

Publicidad

La invitación es a la calma, esta alteración es temporal, en semanas o unos meses, el cuero cabelludo se recupera por sí mismo y el pelo vuelve a entrar en fase de crecimiento. Sin embargo, es importante consultar para realizar diagnósticos y tratamientos específicos de manera oportuna.