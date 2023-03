Califican de “emocional” declaración de director del Invima sobre escasez de medicamentos

Esta semana, durante un debate de control político en el Congreso, el director del Invima aseguró que el Ministerio de Salud ha negado la importación de medicamentos al país porque creen no es la solución más acertada.

“Lista en mano nos dicen: 'esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo'. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización”, dijo Francisco Rossi, director del Invima, el pasado miércoles.

Tres días después de estas declaraciones, el funcionario afirma que hay desabastecimiento de algunos medicamentos y reitera que la solución más viable no es recibir masivamente importaciones.

“¿Por qué el Ministerio de Salud no ha querido permitir que nos inunden de medicamentos en contenedores? Si uno creyera y alguien racionalmente pensara que este problema se va a resolver con importación masiva de medicamentos, no ha entendido nada”, manifestó.

Para el gobierno son varias las razones del desabastecimiento y escasez intermitentes, y reconoce que el panorama es complejo desde todas las aristas.

“Pero hay medicamentos que en el dispensario, en el sitio de dispensación donde yo lo tenía que recibir, no lo hay, pero sí lo consigo en la droguería de al lado. Hay medicamentos que no se consiguen en ninguna parte porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, agregó Rossi.

Por ahora las soluciones no son inmediatas y según el director del Invima tomarán su tiempo en revisar caso a caso, pero plantea llegar a consensos, agilizar los trámites a su cargo y quitarle protagonismo al registro sanitario.

“Eso lo podemos hacer y lo tenemos que hacer mediante el registro, pero también lo podemos hacer mediante el fortalecimiento de la vigilancia en la calle, en el mercado”, señaló.

Entretanto, la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, calificó como emocional la declaración del director del Invima y aseguró que lo que se necesita es una ruta de acción pronta.

“Yo lo vería más como una salida más emocional, más desafortunada, que un asunto real de política pública, de decisión de gobierno. Esos procesos pudieran ser muy interesantes para aquellos casos en los cuales no hay ninguna unidad disponible de medicamentos en el mercado, pero esto tiene que evaluarse específicamente por producto particular del cual que se está hablando”, señaló Vaca.

En la lista emitida por el Invima en las últimas semanas, se registra desabastecimiento de 42 medicamentos y riesgo de desabastecimiento a corto plazo de otros 14 fármacos. Preocupan los pacientes.