Camila Abuabara, símbolo de la lucha de los pacientes por el derecho a la salud

La muerte de Camilia Abuabara, la joven bumanguesa que se convirtió en el símbolo de la lucha de los pacientes por acceder a los tratamientos médicos, fue lamentada en Colombia por varios sectores.

La estudiante de derecho, fallecida en la noche de este martes a los 24 años, había sido sometida en diciembre pasado a un trasplante de médula ósea. La paciente había solicitado, ante el sistema de salud colombiano, una intervención en una clínica de Estados Unidos que le fue negada, y que finalmente se efectuó en la Clínica Las Américas de Medellín

Según sus familiares, Camila Abuabara murió por un paro cardiorrespiratorio . "Fue un momento muy difícil, ya no se pudo hacer nada, su cuerpo no resistió más", comentó a periodistas la madre de la joven, Patricia Franco, al confirmar su fallecimiento.

Abuabara fue sometida el 19 de diciembre del año pasado a un trasplante de médula ósea con células que fueron donadas por su propio hermano, procedimiento que según la Clínica de las Américas resultó exitoso en un 99,5 %.

Sin embargo, una bacteria, que según los médicos no guardaba relación con el trasplante, llevó a que la joven sufriera varias recaídas, deteriorando gravemente su organismo.

Los restos de Camila Abuabara serán sepultados en su natal Bucaramanga, en el departamento de Santander.

Camila Abuabara contó su historia en Los Informantes. Vea aquí la entrevista completa.