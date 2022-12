Cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, pilas hombres mayores de 40

El cáncer de mama también toca a los hombres, especialmente luego de los 40 años. El consumo de tabaco y los antecedentes de la enfermedad en la familia son los principales factores de riesgo para que se desarrolle esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas?

Puede aparecer un abultamiento que por lo general el mismo paciente nota. En ocasiones se presenta dolor en el tejido mamario detrás de la tetilla, lo que lleva al hombre a tocarse y encontrar la masa.

Desafortunadamente la mayoría de los señores no están pendientes de estas señales o les da pena consultar. Por esta razón, muchos casos de este cáncer se descubre demasiado tarde.

El mastólogo José Joaquín Caicedo dice que es clave detectar la sintomatología a tiempo, pues como no hay mucho tejido para que el tumor crezca, es fácil que se adhiera al pectoral o la piel y cause más complicaciones.

Y es que cuando el tumor está en un estado localmente avanzado invade el tejido, puede mandar células a otra parte del cuerpo y llegar a comprometer la vida del paciente.

¿Cuál es el tratamiento?

Se procede a realizar una mastectomía y, dependiendo de los resultados, complementar con quimioterapia y radioterapia. El tratamiento es exactamente igual al de una mujer, pero hay que tener en cuenta que como los hombres tienen poco tejido, no se descarta recurrir a otros manejos.

¿Cómo prevenir este tipo de cáncer?

Los hombres deben realizarse el autoexamen de seno al igual que la mujer. El procedimiento es más sencillo, ya que solo se presenta detrás de la tetilla. La recomendación es realizarlo cada seis meses con un médico y permantemente palpando la zona cuando se esté duchando.