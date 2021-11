Carné de vacunación COVID: estos son los sitios donde NO se va a pedir

Hay gran expectativa en Colombia por el anuncio del Gobierno de exigir el carné de vacunación contra el COVID en espacios de ocio y entretenimiento. “La medida obedece a que los jóvenes no han acudido a la inmunización”, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en entrevista con Noticias Caracol.

“Necesitamos una mayor velocidad en la vacunación para lograr realmente evitar y controlar la posibilidad de un cuarto pico y una afectación mayor. Notamos una lentificación en algunos grupos de edad y es importante avanzar en todo el proceso de vacunación”, resaltó.

Ruiz explicó que en personas mayores de 30 años se registra un 70% de aplicación de la primera dosis en contraste con menores de esa edad, donde se tiene apenas un poco por encima del 30%.

¿Dónde se va a exigir el carné de vacunación?

“Todo lo que son lugares de ocio, restaurantes, bares, gastrobares, cines, teatros, centros deportivos, todas las áreas donde hay aglomeración y donde se pierde en particular el distanciamiento de un metro y donde hay una mayor posibilidad de contagio. Los restaurantes tienen que exigir el carné de vacunación porque son lugares cerrados con limitación de la vacunación”, explicó.

Pero también hay dudas sobre otros lugares de asistencia masiva como las iglesias, colegios o transporte público. Esto respondió el ministro:

“Iglesias no, mientras se mantenga el protocolo de bioseguridad y haya distanciamiento de un metro entre las personas. Colegios no porque ya hay un distanciamiento y un protocolo establecidos, por ahora no se va a pedir carné de vacunación. Transporte público y vuelos tiene su propio protocolo y tampoco se exigirá”.

Ruiz hizo un llamado a los colombianos que no se han vacunado para que lo hagan. En este momento hay 15 millones de vacunas disponibles de todo tipo, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac.

Especialmente invitó a los padres de familia para que acudan a vacunar a sus hijos y también pidió a los médicos extender el mensaje a sus pacientes en embarazo.