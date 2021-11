Carné de vacunación: ¿cuáles son las multas para establecimientos que no lo exijan?

Ya se determinaron cuáles serán las multas para todos los establecimientos que no cumplan con la orden del Gobierno Nacional de exigir el carné de vacunación .

La multa puede ir hasta los $900.000 pesos y puede ordenarse el cierre del establecimiento hasta por 3 días. Si reincide con la violación de este protocolo, la sanción puede ser mayor.

“A partir del día de hoy estamos muy contentos de poder decirle a la ciudadanía en Bogotá que podemos llegar hasta el 100% de aforo. Esto con la presentación del documento de identidad y del carné de vacunación”, dijo el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

Gómez también resaltó que el carné de vacunación debe presentarse de manera física, es decir, no es válida una fotografía de este documento en un teléfono celular. Lo que sí es permitido en un dispositivo móvil es el código QR que se puede descargar desde la aplicación Mi Vacuna.

“La gran mayoría de las vacunas ya están dentro de esa aplicación y entonces se puede sacar el código QR. Pero hacerlo acompañar siempre del documento de identidad es importante para saber que es el dueño del carné”, señaló el secretario de Salud.

Cabe mencionar que los ciudadanos que aplicaron el esquema de inmunización en el extranjero deben portar el respectivo carné de vacunación suministrado por la entidad de salud.

¿Hay sanciones para quienes no cumplan esta medida?

“Habrá sanciones que podrán imponer las autoridades, pero nuestro interés no es sancionar a nadie. Nuestro interés no es que no asistan. Asistan, pero vacunados”, concluyó Gómez.

Si usted es propietario de un establecimiento (bares, gastrobares, restaurantes, entre otros), recuerde la importancia de exigir el carné de vacunación a todo ciudadano que ingrese a su negocio.