"Causa pánico": periodista que libró dura batalla en una UCI contra el COVID-19

No es momento de bajar la guardia porque el COVID-19 sigue haciendo mucho daño. El periodista Carlos Villota, quien estuvo en UCI, libró una dura batalla al lado de otros pacientes afectados por el virus. Esta es su historia.

“Les pido que se cuiden por ellos mismos, por sus familias, porque es una situación bastante compleja, de mucho dolor y sobre todo de mucha incertidumbre que causa pánico, miedo... lo único que nos aferra a la vida es Dios y el amor de nuestra familia, de nuestros hijos”, dijo.

Ese mensaje lo grabó mientras se encontraba internado en un hospital, luchando por sobrevivir al coronavirus.

“Yo estaba viviendo en Bogotá con un colega, Alberto Pico Arenas, él estuvo muy enfermo, lamentablemente falleció”, agregó periodista, ya en su casa, en entrevista con Noticias Caracol.

Luego de ver a su amigo fallecer por el virus, él inició su propia batalla por salir a flote de la enfermedad.

“Uno siente miedo, pánico, terror. Yo me quedé en mi apartamento, me aislé, traté de mitigar la enfermedad con aguapanela, cosas caseras, pero el tema se fue deteriorando y la verdad yo le tenía pánico a ir al hospital por el tema de la UCI y todo lo que uno escucha”, manifestó.

Pero los síntomas se acrecentaron mientras esperaba atención en casa.

“Duré 10 días en mi apartamento llamando a la Secretaría de Salud del Distrito, para que me hicieran la prueba en la casa y a mi EPS que es Coomeva. Me llamaban, pero nunca fueron y cuando fueron me enviaron una ambulancia, pero dijeron 'lo vamos a pasear por Bosa'; yo dije que no, me voy para Chapinero y tomé un taxi y me fui para la clínica”, señaló.

La noticia del resultado de la prueba lo desestabilizó.

“Seguía supremamente mal porque no me podían estabilizar, el nivel de oxígeno en la sangre estaba muy bajito y la presión era muy alta y el médico me decía que tenía que tranquilizarme”, aseguró.

Fueron varios días de angustia e incertidumbre que compartió con más afectados por el mortal virus.

“Vi unos cuadros de gente que estaba conmigo en la habitación, llega un momento de desesperación y gritan, dicen: 'me quiero ir de acá', 'quiero vivir', 'Dios sácame de aquí'. Eso me tocó vivirlo en dos habitaciones. La parte psicológica, el impacto de verse uno ahí, expuesto, es bastante fuerte”, expresó.

“La fe en Dios, la oración, mi amor, mi ilusión por ver a mi hija y nieta, creo que eso me mantuvo con vida y la solidaridad de tantas personas anónimas y visibles de este país que me acompañaron en oración”, subrayó.

Carlos ya está en su casa donde extrema los cuidados.

Son 6.471 casos nuevos de COVID-19 en Colombia y 192 muertos en las últimas 24 horas. No hay que relajarse, ni bajar la guardia: use tapabocas, mantenga la distancia y lávese las manos.