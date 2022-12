Cerca de 200 mil personas toman agua contaminada con heces fecales en Atlántico

Pruebas de laboratorio, realizadas por la Secretaría de Salud del departamento, determinaron que el agua no es apta para el consumo humano.

"Se han detectado en las muestras bacterias coliformes, es decir, heces fecales y esto puede afectar a la niñez ante todo", sostuvo el diputado Juan Manotas Roa.

Algunos corregimientos no cuentan con alcantarillado y los acueductos carecen de planta de tratamiento y desinfección.

Armando de la Hoz, médico de la Clínica Campbell, explicó que consumir el agua en esas condiciones "pueden producir daños abdominales y generar complicaciones que pueden producir hasta la muerte".

Noticias caracol intentó hablar con la directora de agua potable de la Gobernación del Atlántico pero dijo no estar disponible.