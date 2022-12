Cerrada Clínica Veraguas: embarazadas usaban escaleras por falta de ascensor

La clínica de maternidad Veraguas en Bogotá, donde mujeres en estado de embarazo debían subir cuatro pisos por las escaleras para ser atendidas, fue cerrada por las autoridades de salud.

Jaime Poveda, interventor de la entidad, dijo que el Distrito deberá comunicar dónde serán atendidos los pacientes y responsabilizó a la EPS sobre el plan de choque para dicha reubicación.

“Yo no soy mago ni soy la persona que hace que aparezca el dinero, la EPS tiene la tarea de hacer el plan de reubicar los pacientes”, dijo Poveda.

Este es el comunicado emitido por la Secretaría de Salud:

SECRETARÍA DE SALUD CIERRA CLÍNICA VERAGUAS DE SALUDCOOP, TEMPORALMENTE Y DE FORMA PREVENTIVA

Clínica Veraguas no cumple actualmente con resolución 2003 de 2014 que ordena contar con ascensores o rampas para movilización de pacientes.

El cierre implica que, a partir de la fecha, no ingresarán nuevos pacientes a la IPS. Los pacientes que se encuentran hospitalizados continuarán siendo atendidos hasta ser dados de alta.

Clínica Veraguas deberá solucionar las causas que ocasionan el cierre para que la Secretaría de Salud levante la medida de seguridad.

Bogotá, Octubre 7 de 2015. Una vez adelantada visita de inspección, vigilancia y control a la Clínica Veraguas de Saludcoop en Bogotá, como respuesta a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y los medios de comunicación, la Secretaría de Salud toma la decisión de cerrar esta IPS de manera temporal y preventiva, por no contar con ascensores que faciliten la movilización de los pacientes.

De acuerdo con la resolución 2003 de 2014, se debe garantizar el acceso adecuado de los pacientes a los servicios de salud, ya sea que las personas se encuentren en condiciones de movilidad normal, reducida o en condición de discapacidad. Con este fin, las IPS deben cumplir los siguientes requisitos.

En Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que funcionen en edificaciones de hasta tres pisos deben contar con ascensores o rampas.

Las IPS ubicadas en edificaciones de cuatro o más pisos deben contar con ascensores.

Si la Institución presta servicios de hospitalización, urgencias, UCI, servicios quirúrgicos y obstétricos, debe contar con ascensores tipo camilleros.

Teniendo en cuenta que la Clínica Veraguas tiene 5 pisos, se presenta el incumplimiento expreso a la Resolución citada, lo que representa un riesgo para usuarios y pacientes. Ante esto, la Secretaría de Salud espera que la Clínica cumpla con la normatividad vigente para el levantamiento correspondiente de la medida de seguridad.

La Clínica Veraguas es una IPS con énfasis materno infantil con 40 camas, 2 quirófanos, 2 salas de partos y 16 servicios habilitados, entre ellos obstetricia, cuidado neonanatal, ginecología y urgencias.