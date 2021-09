Certificado digital de vacunación COVID-19: reportan que hay vacunados que no aparecen

A partir de este primero de septiembre si se tiene una dosis o cuenta con el esquema completo de su vacunación contra el COVID-19 , podrá generar el certificado digital de vacunación COVID-19 que lo compruebe.

La descarga se podrá hacer a través del portal web: mivacuna.sispro.gov.co.

Allí ingresa el tipo de documento, número y fecha de expedición y se tendrá acceso a un botón que le permitirá descargar el certificado.

Certificado digital de vacunación COVID-19 en Colombia: ¿cómo descargarlo?

Sin embargo, ciudadanos que se vacunaron incluso hace más de seis meses no pueden acceder a su carné digital porque su IPS no ha cargado la información.

“Sabemos que en el sistema del país web hay un rezago del 37% que faltan por cargar al sistema. Entonces el mensaje que queremos enviarle a las IPS es la urgencia de cargar esa información”, indicó el presidente Iván Duque al referirse al tema.

Las autoridades dijeron que el proceso será progresivo.

“Se estará haciendo por lotes. Vamos a generar los certificados en unos rangos de fecha para no saturar la plataforma”, explicó Weinar Pazos, director de tecnologías de información de Minsalud.

Aunque hasta ahora el certificado será de consulta, en el futuro será una exigencia. Y sería de uso mundial.

“Se hicieron reuniones a nivel Latinoamérica y con la Organización Mundial de la Salud para determinar qué datos eran los que nos daban los diferentes organismos de control para exponer dentro de este certificado”, señaló Pazos.

Quienes se vacunaron en el exterior deberán comprobarlo ante las autoridades sanitarias.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su insistente llamado al gobierno ante la escasez de vacunas en la ciudad, cuestionó el anuncio de la activación del documento.

“El pasaporte no nos cuidad del COVID-19, yo los invito a que no nos distráiganos. Lo que necesitamos son vacunas, no papeles”, indicó.

Otro los objetivos es atacar la expedición ilegal de certificados de vacunación como ocurre actualmente con los físicos.

El digital cuenta con una tecnología similar al de las criptomonedas para evitar la falsificación de información.