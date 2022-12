Científicos confirman relación entre el zika y el síndrome de Guillain-Barré

El virus del Zika, presente en América Latina y sospechoso de causar malformaciones cerebrales congénitas, puede además favorecer un trastorno neurológico grave, el síndrome de Guillain-Barré, según un estudio publicado este martes.

Un grupo de investigadores identificó el virus transmitido por un mosquito como responsable de un brote en 2013 y 2014 del síndrome de Guillain-Barré (GBS), enfermedad poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca a parte del sistema nervioso que controla la fuerza muscular.

"Ésta es la primera prueba de que el virus del Zika puede causar el síndrome de Guillain-Barré", concluye el estudio, publicado en la revista médica The Lancet.

En los países ricos, el GBS es letal en un 5% de los casos. Una de cada 20 personas afectadas presenta trastornos duraderos.

El síndrome -que también puede ser provocado por infecciones bacterianas o por el virus del dengue o el de la chikunguña- provoca debilidad muscular en piernas y brazos. Más de la cuarta parte de los pacientes requieren de cuidados intensivos.

Con 1,5 millones de casos de infecciones de zika ya registrados en Brasil y decenas de miles en los países vecinos, los investigadores advierten de que un brote de síndrome de Guillain-Barré podría poner a prueba los dispositivos sanitarios, especialmente en la periferia de las grandes ciudades.

"En las áreas afectadas por la epidemia de zika, tenemos que reflexionar sobre un refuerzo de las capacidades de cuidados intensivos", dijo Arnaud Fontanet, coautor del estudio y profesor de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Emergentes del Instituto Pasteur de París.

"Sabemos que cierto número de esos pacientes van a desarrollar GBS, y que un 30% necesitarán tratamiento intensivo, especialmente para la respiración artificial", dijo a la AFP.

Por sí solo, el zika "no resulta más peligroso que un resfrío o que un cuadro gripal moderado".

Sin embargo, se sospecha que la rápida expansión del virus -presente en cuatro decenas de países, según la Organización Mundial de la Salud- es la causa de un repentino incremento de casos de microcefalia congénita en recién nacidos.

Mecanismo desconocido

El zika se difunde entre los humanos principalmente a través del mosquito Aedes aegypti, presente en 130 países. Estudios recientes sugieren que también puede transmitirse sexualmente entre seres humanos portadores del virus, en algunos casos asintomáticos.

Ahora parece que el daño causado por el virus es incluso más importante.

En el estudio, un equipo de dos docenas de investigadores que trabajaron sobre el vínculo entre zika y GBS en la Polinesia Francesa identificaron 42 casos de Guillain-Barré. Se estima que unas 200.000 personas fueron infectadas con el virus durante la epidemia.

Según Fontanet, no hay duda de que el zika causó el brote de casos de GBS.

"Los vínculos son tan fuertes como los que existen entre el tabaco y el cáncer", dijo a la AFP.

Hay tres tipos de pruebas que demuestran el vínculo, sostiene el experto.

La primera es un incremento a un número veinte veces superior de la cantidad de casos de GBS durante la epidemia de Zika. La segunda es que el 90% de los pacientes que padecen el síndrome debilitante fueron infectados una semana antes por el virus que transmite el mosquito.

Ambos hallazgos epidemiológicos fueron corroborados por exámenes de sangre, que suministraron las pruebas finales.

"Hallamos rastros de la reciente presencia de zika en un 100% de pacientes con GBS", incluyendo los anticuerpos desarrollados para combatir el virus, explicó Fontanet.

Admitió sin embargo que los investigadores aún deben determinar el mecanismo biológico por el cual el zika desencadena el mal degenerativo neuromuscular.

Los investigadores excluyeron infecciones previas de dengue, una enfermedad también frecuente en la Polinesia Francesa.

Expertos no vinculados al estudio coincidieron en que se trata de un hallazgo importante, aunque todavía quede por determinar el vínculo causal con absoluta certeza.