Ciudadanos presentan su propia propuesta de reforma a la salud e invitan a la ministra a dialogar

El movimiento Pacientes Colombia, integrado por representantes de 195 organizaciones de usuarios del sistema, se sentaron durante dos meses y redactaron una propuesta de la reforma a la salud, que por ahora es el único documento oficial socializado y conocido, y que incluye varios ejes en términos de afiliación, financiamiento, acceso y talento humano, entre otros.

La iniciativa fue titulada ‘Proyecto de ley modelo de salud para la vida’.



Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, explica que entre los puntos de este proyecto de reforma a la salud proponen "que todos los recaudos del sistema -cuotas moderadoras, copagos, aportes e impuestos- lleguen a Adres, y que Adres le pague a toda la cadena. Y al gestor se le paga por administración y gestión de riesgo”.

El documento técnico tiene 48 artículos, que incluye disposiciones generales que parten de los principios consagrados en la Constitución, también plantea propuestas en gobernanza, estructura del sistema, el modelo de salud, financiación sostenible y régimen de transición.

Silva dice que, aunque no se conoce la propuesta oficial del Gobierno, habría temas comunes sobre los cuales trabajar.

“Pareciera que la reforma de Gobierno tiene tres propósitos: uno, eliminar las EPS, si hay que hacerlo, lo podemos hacer; dos, eliminar la intermediación financiera, y, tres, fortalecer los hospitales, en eso estamos completamente de acuerdo con la ministra. Pero desbaratar un sistema por un capricho es tan nefasto para el ciudadano”, afirma.

Asimismo, señala que hay tres temas innegociables, basados en ventajas del sistema, como la solidaridad, la integralidad y la cobertura.

Este movimiento considera que la ministra de Salud, Carolina Corcho, “es una mujer técnica, conoce el sistema, conoce las necesidades y le duele el sistema, pero está en una postura que todo aquel que piensa distinto a ella en algunos temas es enemigo de ella".

"Y no, nosotros no queremos entrar en el juego de la polarización. Si nos sentamos técnicamente, con la propuesta de nosotros, con la propuesta de ella, por qué no pensar en una sola propuesta que beneficie, no la ideología de un sector u otro, es pensar en el ciudadano”, agrega.

La propuesta de reforma a la salud de los pacientes, que buscan llevar al Congreso como proyecto de ley, está disponible en la página www.pacientescolombia.org para comentarios hasta el 24 de enero, cuando vuelva a ser revisada teniendo en cuenta el proceso de socialización.

