Colegios deberán crear ambientes para niños con trastornos de comportamiento

Corte Constitucional regañó a institución en Cúcuta, que trasladó a niño de 8 años por los problemas con sus compañeritos, por centrarse solo en lo académico.

Carlitos tuvo que enfrentarse al rechazo de sus compañeros y profesores en un colegio de Cúcuta, quienes no entendían por qué el menor era agresivo e indisciplinado en sus clases.

Publicidad

Varios de los padres de familia, cansados del maltrato de Carlitos hacia sus hijos presentaron una tutela para que el niño fuera trasladado a otra institución, lo que en efecto sucedió.

Sin embargo, la mamá de Carlitos vio afectada la educación de su hijo y apeló a la tutela. El caso llegó a la Corte Constitucional que comprobó que Carlitos sufría de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno de oposición desafiante que lo llevaba a tener comportamientos inadecuados.

Para la corte faltó gestión por parte del colegio.

"No brindó el escenario ni las garantías necesarias para que los niños representados no vieran afectados sus derechos, pues estuvo lejos de convertir el aula de clase en un ambiente amigable y respetuoso y, por el contrario, dicho espacio se convirtió en un lugar tosco, indeseado y de riesgo para sus derechos (…) en el que no se garantizó el cuidado y respeto de las garantías de todos los estudiantes, pues privilegió el desarrollo del componente académico relegando el social y personal", señaló el fallo.

Publicidad

¿Cuáles son los comportamientos que caracterizan a estos menores?

"No se pueden quedar quietos, su nivel de concentración es menor al de los otros niños, generan más dificultades para aprender áreas básicas que les requieran un nivel de concentración", explica la orientadora Dilia Vargas Rojas.

Publicidad

En los colegios son varias las dificultades que se enfrentan para manejar este tipo de trastornos en los menores.

"Realmente no tenemos mucha ayuda, porque yo tengo una niña autista y yo no sé cómo tratarla a mí me toca tener a la mamá en el salón porque yo nunca había tratado una niña con esta condición. Yo le presto atención y he visto avances en ella, pero tengo un grupo de 25 estudiantes y hago las actividades para todos", señala la profesora Ruth Marina Arias.

Pero en muchas ocasiones estos casos son ejemplo para los demás alumnos.

"Las maestras muchas veces aprovechan la situación de tener un niño con algunas limitaciones en el aula para generar en todo el grupo algunos aprendizajes; hacen algunos acuerdos, que tal persona lo tiene que acompañar, que cuando realice tal actividad los niños respondan de tal forma", indica la coordinadora académica Rosa Carvajal.

Publicidad

Finalmente la Corte pidió que se "propicien escenarios adecuados para la educación, la convivencia y el crecimiento de todos los menores en el desarrollo de valores y principios que propenden por la dignificación del ser humano a pesar de la diversidad".