Colombia aislará a quienes lleguen de China, Italia, España y Francia por el coronavirus

La medida es para “proteger la salud colectiva”, dijo el presidente. Al autoaislamiento tendrá que llevarse a cabo durante catorce días.

El gobierno colombiano señaló que quienes lleguen de estos países serán sometidos a la medida de aislamiento preventivo debido al gran número de casos en los sitios de origen. "Si no puede costear el autoaislamiento o si no pueden llevar a cabo la medida, se recomendará no venir al país", dijo el ministro Fernando Ruiz.

Añadió que las aerolíneas deberán avisar a los pasajeros con al menos cuatro horas de anticipación que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante catorce días. Señaló que esta medida no tiene otras recomendaciones distintas al lavado de manos y las demás sugerencias que han hecho las autoridades.

"Esta es una obligación. Es necesario que las Secretarías de Salud, personas que tengan en este momento en aislamiento es obligación cumplir aislamiento so pena de caer en multas y, eventualmente, si es un acto repetido, en acciones que están previstas para la protección de la salud pública desde el código penal colombiano", sentenció Ruiz.

"A las personas que ingresaron a Colombia en los últimos 14 días, procedentes de estos países, y a quienes se encuentran en vuelo a esta hora, les recomendamos autoaislamiento por el periodo que falte para cumplir 14 días y no asistir a sitios de afluencia masiva" @Fruizgomez pic.twitter.com/y3sPjGHRxg — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 11, 2020

Pese a esta medida y la confirmación de seis nuevos casos en Colombia, el jefe de la cartera de salud hizo una solicitud: “a los ciudadanos de Colombia un llamado a la calma, a tener tranquilidad, a tener la mayor confianza en las autoridades sanitarias. Hemos estado trabajando todos los estamentos de salud de manera intensa en prepararnos en esta fase de contención”.

Otra medida preventiva recientemente adoptada por el Gobierno Duque fue la de postergar para septiembre la asamblea del BID que se desarrollaría en Barranquilla entre el 18 y el 22 de marzo.

Por ahora, Colombia registra seis casos de pacientes positivos para el coronavirus COVID-19. Tres en Bogotá, cuatro en Medellín, uno en Buga y otro en Cartagena.

Se confirman seis nuevos casos de coronavirus COVID-19 en Colombia El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y otros organismos han sido enfáticos en adoptar rutinas como el correcto y constante lavado de manos para evitar contagios. Otra recomendación es no colapsar los servicios médicos y solo acudir si presenta sensación de ahogo, fatiga, dificultad para respirar o fiebre de más de 39 grados.

Situación de Italia, España, Francia y China

Italia ya registra más de 10.000 casos de infectados y 631 muertos por el COVID-19, mientras que en España reportan una cifra de 1.639 contagios y 36 fallecidos.

Francia informa 1.784 infectados y 33 muertos; y en China suman 80.778 casos, con 3.158 decesos.

