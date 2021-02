Durante una cumbre de gobernadores, el presidente Iván Duque confirmó que Colombia recibirá 117 mil vacunas de Pfizer este lunes gracias al sistema COVAX .

“El próximo lunes primero de marzo llegarán a nuestro país 117 mil vacunas de Pfizer del acuerdo con COVAX. Somos el primer país de América en recibir esas vacunas, y el segundo país en el mundo porque nos preparamos a tiempo”, dijo el jefe de Estado.

#Video | Presidente Duque informó que el próximo lunes 1 de Marzo llegarán al país 117.000 vacunas de Pfizer a través del mecanismo COVAX.



El mandatario señaló que Colombia será el primer país de América en recibir las dosis de este acuerdo multilateral https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/WpuuDtM74z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 26, 2021

Además, envió una pulla: “A los que dijeron que COVAX no servía, las respuestas son los hechos”.

Por último, reveló que “muchas personas me dijeron en el mes de diciembre búsquese unas mil, dos mil vacunas, tómese una foto, no se deje ganar el concurso de la foto de otros países. No, yo no procedo así, yo no soy presidente de la República para satisfacer vanidades temporales”.