Colombia suma 10 nuevos casos de COVID-19: son en total 75 los contagiados

Dieron positivo en Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Nueve de los pacientes se encuentran en aislamiento supervisado en casa. El otro tiene manejo hospitalario.

Son 10 Los nuevos casos de contagio por COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud. Ocho de ellos llegaron de España, dos de Italia y Francia, uno de Estados Unidos, uno de Turquía, y seis casos se registran como contagio interno por contacto.

Con este nuevo reporte, Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor número de infectados (40). Debido a esto, habrá un simulacro obligatorio de cuarentena del 20 al 23 de marzo en la capital.

Así quedó el mapa de infectados con coronavirus COVID-19 en las ciudades de Colombia.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, explicó en qué casos no opera la medida del gobierno que restringe las concentraciones a un máximo de 50 personas y señaló que las medidas como el cierre de fronteras no funcionarán si cada colombiano no asume con responsabilidad el lavado constante de manos, el uso de tapabocas y el aislamiento social.

Confirmamos 10 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos son de pacientes en Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Con estos, el total de casos de COVID-19 en el país es de 75 pic.twitter.com/2Bioa4XDvC — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2020