¿Cómo afrontar la muerte y despedir a un ser querido en tiempos de pandemia?

Santiago Rojas, médico bioenergético, especialista en cuidados paliativos y medicina alternativa, que ha dedicado parte de su carrera a tratar pacientes que viven los duelos por la muerte de un ser querido y también trata pacientes terminales y los acompaña hasta el final reflexionó en Noticias Caracol sobre las despedidas en estos tiempos de pandemia.

“Hay personas que están bien y dos semanas después ya han fallecido, el impacto del duelo es totalmente diferente porque la familia no ha hecho como un proceso de adaptación y necesita un acompañamiento y desafortunadamente las condiciones modernas no nos permiten estar ahí, no solamente a los terapeutas sino a la familia para contener ese proceso”, señaló Rojas,

Por eso surgen otras alternativas, con el fin de que las personas puedan despedirse de sus familiares y hacer un proceso de duelo que también es para aquellos que están a punto de morir.

“Es una crítica constante al proceso de los familiares que no han podido despedirse, incluso de las personas que se están muriendo que no pueden ser atendidas de la manera adecuada. Los familiares no pueden estar, o porque están en otra ciudad y no pueden desplazarse como en algunas ocasiones y lo que sugerimos es utilizar medios más ingeniosos incluso la carta”, aseguró.

“Me ha parecido una estrategia muy bella que así sea escuchada, leída por el otro, por un enfermo o un familiar tiene más corazón. Podemos dejar incluso un escrito para la posteridad, saber que hicimos un cierre, porque todo final es un principio y todo principio es un final. Hay que poder cerrar el proceso de vida para poder empezar el proceso de duelo”, explicó.

El médico manifestó que el mayor remedio al que se puede acudir es ser auténtico y honesto con lo que uno siente.

“Es abrazar la tristeza, experimentar el dolor porque nos importa. Nosotros estamos hechos de memoria y en el cuerpo está incrustado la memoria de todos los seres que me han tocado, con esos que he tenido algo valioso, entonces me va a doler esa pedida, pero también ese mismo remedio de abrazar la tristeza también va a ser la oportunidad de que lo otro que siente esa persona en mí siga viviendo”, expresó.

En memoria de esa persona que murió, Rojas aconseja seguir el legado con el que nos haya marcado en vida.

“Agradezcamos a la muerte, agradezcamos a la vida esa persona que nos dio, que nos inspiró. Saquemos todos esos dones como legado que nos dejó y si era feliz, seamos felices, si era una persona creativa, seamos creativos, por él, por ella. Es la forma de emular en la vida y darle valor y sentido a este momento”, subrayó.

El confinamiento ha sido una prueba muy dura y que ha enfrentado a muchos con el miedo a la muerte suya o de un ser querido.

“Estamos en la universidad de la vida, estamos tomando una clase intensiva a través del confinamiento y nos están poniendo una materia que se llama atender a la muerte. No queremos que se muera nada ni nadie, resulta que ahora el COVID-19 nos ha puesto en la vulnerabilidad de todas las cosas que tenemos nosotros, que creemos que tienen valor y ahora no sabemos que lo tiene”, anotó.

Por eso, el médico aconseja disfrutar este momento, que es lo único cierto y seguro que hay, abrazar y decirles a los seres queridos que se aman o perdonar a ese alguien que nos ha causado algún dolor.

“Darle la bienvenida a la muerte es descubrir la tapa que le hemos puesto a la vida, yo esto lo he sacado de los pacientes terminales que le dan la bienvenida a la muerte y viven con más intensidad los últimos días o meses de vida que lo que vivieron en sus años anteriores”, señaló.

“La vida es este instante que estamos viviendo y la podemos disfrutar plenamente. No es desear la muerte, no es buscarla, por supuesto no es infringirla es disfrutar la vida, es abrirse a la vida en este momento, apreciarla más”, puntualizó Rojas.