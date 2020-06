¿Cómo detectar y tratar enfermedades mentales que siguen aumentando en cuarentena? Hablan expertos

Enfrentar el encierro y la actual situación económica no ha sido fácil para muchos ciudadanos en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, que tiene a Colombia en cuarentena desde el pasado 25 de marzo de 2020.

Una encuesta del Grupo Proyectame, realizada en abril con 2.640 personas, determinó que el 54 % de los consultados ha experimentado síntomas de ansiedad durante el aislamiento preventivo obligatorio, mientras que el 40 % ha tenido insomnio y cerca del 24 % ha sufrido de depresión.

"La ansiedad y depresión, sobre todo en esta época de pandemia, no es nada fácil de llevar, sobre todo porque, al ser una enfermedad mental, que no se ve, es muy fácil para los demás decir: ‘Tranquilo, tú no tienes nada’", señala una paciente que pidió mantener su identidad bajo reserva.

Casos como el de esta persona son más frecuentes de lo que se cree, de acuerdo con especialistas.

“Están los factores relacionados con el confinamiento, el aislamiento físico, el incremento hasta del 200 % del maltrato intrafamiliar, las pérdidas económicas, laborales y los duelos por fallecimientos de familiares", señala Juan Manuel Orjuela, neurosiquiatra de la Clínica Zerenia.

Por eso, ante situaciones como estas, es conveniente aprender a identificar las señales de alarma.

"La ansiedad se caracteriza por un incremento en toda esa respuesta. Encontramos incremento en la tasa cardiaca, en la frecuencia respiratoria, sudoración y también algo de enrojecimiento facial, acompañado de una anticipación negativa de posibles situaciones que no han acontecido", señala Mario Valderrama, sicólogo clínico de la Universidad Konrad Lorenz.

En cuanto a la depresión, el experto señala que esta “se caracteriza por una inhibición” en todos los sistemas de la persona, por lo cual se muestra un “bajo estado de ánimo” y, en términos generales, una “inactividad comportamental".

"Tienen que pedir atención sicológica, tienen que recurrir a servicio de atención para que puedan recibir orientación. No existen recetas mágicas y, por supuesto, cada persona, cada paciente, necesita unas ayudas y unas orientaciones determinadas”, explica María Belén García, doctora en sicología clínica de la Universidad de La Sabana.

Asimismo, existen diferentes canales de comunicación para quienes presenten estos síntomas.

“Hemos registrado, durante este aislamiento preventivo obligatorio, un aumento en la notificación de casos, tanto a través de vigilancia epidemiológica como de la demanda de atención a través de la línea 106 y el puente que hemos establecido con la línea 192 del ministerio”, dijo Henry Alejo, experto en salud mental de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Agregó que el incremento también se ha evidenciado en solicitudes de apoyo emocional para casos de ansiedad y de depresión, “donde se demanda básicamente una contención emocional por parte de los usuarios que consultan”.