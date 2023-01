¿Cómo está su presión arterial? Ojo porque, si no la controla, puede matarlo o dejarlo mal

Lo ideal es mantenerla por debajo de 120-80. Recuerde que la hipertensión es un enemigo silencioso. Siga las siguientes recomendaciones.

De tres adultos, uno tiene hipertensión . Entre más alta esta, más esfuerzos hace el corazón para bombear la sangre. De ahí, el riesgo de infartos y ataques cerebrovasculares.

Publicidad

La mayoría de pacientes no muestra síntomas, todo transcurre en silencio.

Expertos explican que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos al ser bombeada

“Es importante conocer con qué fuerza porque, si nos pasamos de esa presión, nos afecta todos los órganos, especialmente, el corazón, el cerebro y el riñón”, explica el cardiólogo Luis Moya, de la Liga contra el Infarto y la Hipertensión.

Por eso, las consecuencias son muy graves.

Publicidad

“Si no lo mata a uno, que tenemos 20 millones de muertes al año, nos deja con un derrame cerebral, con un infarto o en diálisis renal, por no saber qué presión maneja nuestro corazón”, recalca el especialista.

Antes de que produzca complicaciones, la única forma de detectar la hipertensión es haciendo chequeos regulares. Una vez detectada, no se puede descuidar el tratamiento.

Publicidad

“La hipertensión arterial no es curable. Cuando a uno le diagnostican hipertensión y el médico decide que usted se tome medicamentos, no es por un mes, dos meses, y yo ya me siento bien y la tengo normal. No, es de por vida”, dice el doctor.

“Yo la puedo tener normal ahoritica, no me tomé mi medicamento, pero tengo un susto o me pongo nervioso y esa cifra se puede elevar. Esa presión me puede reventar la vena del cerebro, el riñón o el corazón”, agrega Moya.

El tratamiento de la hipertensión incluye medicamentos y medidas fundamentales como la reducción de peso, dejar de fumar, consumir una alimentación baja en sal y mantenerse físicamente activo. Lo ideal es mantenerla por debajo de 120-80