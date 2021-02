¿Cómo garantizar que políticos no se salten la fila para vacuna COVID-19? Minsalud resuelve dudas

El Ministro de Salud habló con Noticias Caracol sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 que inicia este 17 de febrero en Sincelejo, donde la enfermera Verónica Machado será la primera en recibir la primera dosis de Pfizer, de la carga de 50.000 que arribó el lunes 15.

A estas vacunas se suman 192.000 de la china Sinovac, que aterrizarán en el territorio el fin de semana.

¿Cómo se distribuirán?

El ministro Fernando Ruiz reveló que el Gobierno tenía plan A, B y C para cumplirles a los colombianos.

El plan A es con las vacunas COVID-19 de Pfizer, el B las de Sinovac y el C las de Covax, también de Pfizer, de las que fueron aprobadas 117.000 y podrían llegar a final del mes de febrero.

Al primer trimestre, lo que queda de febrero y marzo, las cuentas son: de la negociación bilateral directa con Pfizer, 600.000 vacunas, 50.000 que llegaron esta semana, 50.000 que llegarán la semana entrante y, las próximas cuatro semanas de marzo, grupos de a 100.000 vacunas semanales.

Publicidad

Con Covax se recibirán 192.000 de Sinovac y para las dos primeras semanas de marzo se esperan algo más de un millón de vacunas, dijo Ruiz.

“Nos quedaría pendiente por mecanismo Covax, pero no tenemos confirmada la fecha de entrega, vacunas de AstraZeneca, más de un millón”, explicó.

Con esto se completarían cerca de 2 millones de vacunas para cumplir con la etapa 1 de vacunación, que inicia con trabajadores de salud y luego mayores de 80 años.

“Será una forma de distribución similar para toda Colombia, en la cual, de acuerdo al tamaño de la población de trabajadores de salud de primera línea que tiene cada ciudad, se distribuyó específicamente”, señaló para dar a entender la diferencia en el número de inmunizaciones que se entregará en cada región del país.

Santa Marta fue incluido en el inicio de vacunación para el 19 de febrero.

Publicidad

¿Cómo quitar el miedo a la vacuna?

“No hay que tener miedo, no hay tener escepticismo”, dijo el ministro de Salud. En el mundo ya hay vacunadas más de 50 millones de personas y los efectos adversos que se han encontrado son mínimos.

¿Por cuánto tiempo tiene efecto la vacuna?

Revistas científicas muestran estudios de seguimiento ante la inmunidad natural y la vacunación. Los resultados son buenos, ya que después de ocho meses, la protección se mantiene a niveles altos, afirmó el funcionario.

Agregó que las vacunas se han venido desarrollando en poco tiempo y se ha mantenido la inmunización.

¿Por qué se escogieron Sincelejo y Montería como primeros sitios de vacunación COVID-19?

Publicidad

Se hará un pilotaje para realizar toda la logística y después lanzarse a todo el país.

En esta primera etapa, ¿cuándo empezarán a vacunar a los adultos mayores?

"En el momento en que empiece a llegar el volumen importante de vacunas de Sinovac y AstraZeneca, que esperemos se dé a finales de febrero y comienzos de marzo, estaremos arrancando con el proceso de vacunación de la población mayor de 80 años”, dijo el ministro.

¿Recibirá Leticia la vacuna de Sinovac, que tiene una efectividad de un poco más de 50% frente al 95% de Pfizer?

El Gobierno prevé “hacer un bloqueo especial en la ciudad de Leticia, que la tenemos prácticamente aislada del país por la cepa brasilera”, señaló Ruiz.

“Sería una oportunidad interesante para vacunar a la población de Leticia y terminar esta situación y darle un respiro a la ciudad y proteger el país ante la llegada de esta posible cepa”, agregó.

Publicidad

Esto, recalcó, es una recomendación de la Instancia Asesora de Vacunas, el comité científico, para proteger esa población y blindar el país.

Sobre la vacuna de Sinovac, dijo que tiene una eficacia del 50,3% porque “solo se le aplicó a personal de salud atendiendo COVID, donde el riesgo de contagio es mayor”.

Pero afirmó que “en estudios poblaciones la eficacia es de alrededor del 90%. Todas las vacunas que hemos adquirido tienen una eficacia casi del 100% para prevenir la enfermedad severa del COVID, que lleva a la muerte”.

“Sinovac se está aplicando extensamente en países como Chile y Uruguay con la confianza de que tiene efectos muy importantes”, subrayó.

¿Cómo será la logística en zonas apartadas?

“Hay lugares como el departamento del Chocó, algunas zonas de la costa Pacífica, incluso la misma Buenaventura y el Pacífico nariñense, donde para llegar a la población toca tomar lancha y los equipos de salud salir del río, cargar la canoa, volver a entrar al río y seguir en operativos que pueden durar 20 días al interior de la selva”, comentó el ministro de Saud.

Publicidad

Es por eso que el Gobierno contempla “entregar vacuna a estos departamentos en las mismas condiciones, pero nos toca reservar vacunas de una sola dosis, que ya adquirimos 9 millones con Johnson y Johnson, también muy efectiva, para llegar a estos sitios y en una sola dosis solucionar el tema”, explicó.

“Este tipo de vacuna fue adquirida específicamente para llegar a esas poblaciones”, recalcó.

¿Qué monitoreo harán en hospitales donde pondrán la vacuna?

El Gobierno adquiere la vacuna, diseña y pone en funcionamiento la plataforma Mi Vacuna y ha dado todos los lineamientos para el plan nacional de vacunación. La responsabilidad final de la aplicación de la vacuna depende de los entes territoriales, de los departamentos y distritos del país, y, valga decir, de las EPS e IPS, que se deben reunir a nivel territorial en una mesa territorial de vacunación permanente en la cual se tomen las decisiones al respecto, manifestó Ruiz.

“Vamos a tener operativos domiciliarios y cuando se empiece a vacunar a población más joven, 17 millones de personas en la etapa cinco, que sería iniciando el semestre entrante, serían operativos masivos en carpas, parqueaderos, lugares de exposición, coliseos, porque para mantener el distanciamiento no será posible en instituciones de salud”, agregó.

¿Los privados podrán comprar vacunas y en qué momento?

Publicidad

Sí, quedó contemplado en el decreto. Las farmacéuticas lo están vendiendo a países. Seguramente en la fase II, mucho más masiva, los privados podrían entrar a comprar vacunas. “Lo anunciaremos previamente para las inscripciones”, dijo.

“Hay temas por resolver, como los efectos adversos por la administración de vacunas”, agregó al recalcar que el Gobierno debe “tener el registro de trazabilidad de quién se vacunó, con qué vacuna y dónde”.

¿La apuesta es vacunar a 35 millones de colombianos este año para lograr la inmunidad de rebaño?

Sí. Para lograrlo se deben cumplir tres condiciones: tener las vacunas, estamos luchando por eso. Segundo, que el sistema de registro y aplicación y los entes territoriales trabajando con las EPS funcione. Tercero, la confianza de los colombianos. “Que todos entendamos que la vacunación es un propósito nacional: no solo me sirve a mí, sirve a la sociedad, protege a mi familia, a todos los que están cerca de mí”, recalcó Ruiz.

¿Cómo va el proceso de registro en Mi Vacuna?

Se han recibido 3 millones de consultas y alrededor de 80 mil postulaciones. “Ha avanzado muy bien, porque es el reto de reunir 18 bases de datos. Lograr que la población vea que está efectivamente registrada, que la que no aparezca sea postulada y ahora vendrá el reto de agendamiento”, señaló.

Publicidad

¿El anticipo de vacunas afecta a ciudades que esperaban iniciar en otra fecha?

Donde no haya ultracongeladores se llega, como está especificado por Pfizer, con una caja conteniendo hielo seco y una cava de hielo seco adicional para hacer el mantenimiento. La vacuna se puede mantener durante cinco días. “Les he pedido a los alcaldes que nos preparemos”, manifestó Ruiz.

¿Cuándo llegan las vacunas a poblaciones de menos de 50.000 habitantes?

“Estamos en este momento en trabajadores de la salud, casi todos están ubicados en las ciudades capitales y en la medida que abramos la vacuna a los mayores de 80 años llegaremos a más de 1.100 municipios del país de manera extensiva”, afirmó.

¿Cuándo se cierran las negociaciones para la vacuna rusa y cuántas van a adquirir?

"No hacemos adquisiciones dirigidas a un tipo específico de vacuna. Estamos planteando cuántas vacunas necesitamos. Para cerrar nos hacen falta 2,5 millones de dosis para completar lo que sería la cobertura completa, contando la posibilidad de desperdicio que siempre hay. Se estiman siempre entre un 5% y un 10%. Con estas vacunas estamos buscando oportunidad. Con la empresa Sputnik V tenemos un acuerdo de confidencialidad, un contrato proforma, pero lo importante es que se nos notifique cuándo nos podrán entregar las vacunas, para tomar una decisión entre esta y otras que están en el mercado".

Publicidad

¿Cómo evitar el desperdicio?

"Hay países donde se estaban tomando cinco dosis cuando podrían tomarse seis, es importante no tener esa pérdida. La misma Pfizer ya estandarizó el tema. Para eso tuvimos que adquirir unas jeringas especiales que no tienen espacio vacío para pérdida, adquirimos ya 5 millones y en este momento en las bodegas tenemos un millón que estamos distribuyendo al país. Aquí no es solo la vacuna, es la jeringa, más el diluyente que se usa para reconstituir la vacuna, más los guantes para manejar las cajas. Hay una cantidad de temas importantes".

¿Cómo garantizar que las vacunas no queden en los políticos y allegados, como pasó en Perú?

"Hemos hecho un proceso transparente, riguroso, cada colombiano se puede ver en Mi Vacuna. La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría tienen una mesa especial para el seguimiento de vacunas y nos han notificado que cualquier eventualidad que lleve a corrupción va a ser profusamente castigada con todo el rigor. La Superintendencia de Salud va a hacer un seguimiento a los entes de salud para que esto se dé.

Cada funcionario público nos vacunaremos cuando nos llegue nuestro turno. Probablemente la única excepción sería el presidente Iván Duque por lo que implica él y el ejemplo que podría darle al país mostrar que tiene seguridad y confianza a la vacuna.

Cualquiera que quiera saltarse la fila va a tener su justo y merecido castigo y recriminación social, porque esto nos compete a todos los colombianos y esa confianza es fundamental".