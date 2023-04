¿Cómo interpretar el nuevo etiquetado nutricional que aparece en algunos alimentos?

Con el nuevo etiquetado frontal de los alimentos que los consumidores están encontrando en una serie de productos que dicen, por ejemplo, alto en sodio, alto en grasa o alto en azúcares, hay que tener en cuenta que este sello no es una prohibición, sino una advertencia que busca que usted tome decisiones más saludables a la hora de comprar esta clase de productos.

Por ejemplo, cuando una etiqueta dice alto en sodio, quiere decir que tiene más de lo recomendado. Siendo así, usted decide si no lo compra y busca una alternativa con contenido medio o bajo, o si lo compra, entonces no lo va a consumir con tanta regularidad y va a ser más cuidadoso con otros productos para no llevar todo alto en sodio, grasa o azúcar.

Además, cada uno debe tomar esas decisiones teniendo en cuenta su estado de salud, todos estos alimentos y productos poco saludables están asociados a enfermedades y afecciones muy frecuentes.

La determinación de comer saludable muchas veces puede ser difícil de cumplir, por eso es necesario saber que estos sellos son una ayuda para que la decisión sea más sencilla.

“Alertar sobre unos contenidos altos de esos nutrientes que se consideran de riesgo cuando se consumen en exceso pueden ser confusos en algunas ocasiones, porque vemos ese sello y es muy alarmante, pero siempre tenemos que llevar más allá, no solo quedarnos con lo que vemos al frente”, señaló Luisa María Vélez, nutricionista y dietista del Grupo Éxito.

Esa advertencia ya debe llevarlo a tomar una decisión informada sobre su consumo.

“Siempre que manejemos un balance en nuestra alimentación, que incluyamos muchos alimentos que no sean procesados y de vez en cuando uno que otro procesado, no va a haber mucho inconveniente. Lo que se quiere con esa normatividad es de entrada tener una alerta para que tengamos ese criterio de revisar y hasta qué punto me puedo permitir o no consumir ese alimento”, agregó la nutricionista Vélez.

Hay que tener mayor precaución si usted ya tiene alguna condición de salud.

“No es lo mismo si una persona tiene hipertensión y ve un sello de alta en sodio, definitivamente el alimento no es para él. Lo recomendable es que lo evite por completo, pero si yo tengo una alimentación normal tranquilamente, me podría comer el paquete de papas una o dos veces a la semana como mucho, pero no quiere decir que lo tengo que eliminar por completo”, indicó Luisa María Vélez.

Está demostrado que este etiquetado lleva a mejores prácticas y ayuda a reducir las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, presión arterial alta e incluso algunos tipos de cáncer.