¿Cómo lograr que los niños coman bien desde pequeños? Ojo con cometer estos errores

Cuando se habla de hábitos de alimentación adecuados para los niños se hace referencia a que tengan, entre otros, una dieta variada, completa, e higiénica, pero a veces lograrlo es todo un reto para los padres.



Según la nutricionista Lina Valencia, a la hora de iniciar la alimentación con los más pequeños se cometen muchos errores.

“El primero es premiar con comida: si te comes el almuerzo, te doy este dulce. El segundo, castigar con comida: si no te comes el almuerzo, no bajamos al parque. El tercero es no respetar las señales de hambre y saciedad de los bebés y los niños: el típico hasta que no te comas todo, no te paras de la mesa. El cuarto error es caer en los extremos de etiquetar a la comida como buena o mala, el veneno y la que te salva, porque los niños no alcanzan a diferenciar todavía lo que es saludable y no saludable”, explicó la nutricionista.

La experta, autora del libro Juguemos a comer, explica que los niños deben aprender a alimentarse con todos los sentidos.

“Contrario a lo que siempre nos dijeron, con la comida sí se juega, porque Juguemos a comer es una guía, paso a paso, para que los padres, cuidadores, profesionales de la salud, involucrados con la alimentación de los bebés y los niños entiendan cómo alimentarlos desde que empiezan su primer alimento cuando son bebés hasta asumir los retos más difíciles de los niños más grandes”, resalta Valencia.

Publicidad

Según ella, no solo importa lo que se les ofrece a los pequeños, sino cómo se hace. Dejarlos que exploren y ser ejemplo son algunas de las claves. También hay otros puntos importantes: paciencia, recursividad, no comprarlos con otros niños y no pretender que coman igual que un adulto.

De que los niños coman bien depende que se eviten problemas como anemia, alteraciones digestivas y de crecimiento. Por supuesto, también previene problemas de concentración y rendimiento escolar, entre muchos otros.