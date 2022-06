Cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años

Ante la alerta en el país por infecciones respiratorias agudas, en especial en niños menores de 5 años, es esencial tomar medidas de prevención, saber qué hacer en casa y cuándo ir a urgencias. Esta población es la más afectada porque no ha terminado el desarrollo de pulmones y defensas. Además, algunos no han completado su esquema de vacunación, pueden tener problemas nutricionales, alergias y vienen de dos años en que no estuvieron expuestos a virus.

También influye el invierno, que facilita que las enfermedades duren más en el ambiente.

Además de la edad, hay otros factores que pueden hacer que un niño tenga más riesgo de complicaciones como neumonía, bronquitis, bronquiolitis, otitis y sinusitis, entre otros, como lo explica Elida Dueñas, neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana:

Como son la parte de nutrición, la parte de contaminación ambiental, el uso de cigarrillo en las viviendas y hay factores como el niño que es prematuro tiene más susceptibilidad, el niño que usa oxígeno, el que tiene displasia broncopulmonar o los niños que tienen otro tipo de infecciones respiratorias

¿Cómo cuidar a los niños de las infecciones respiratorias agudas?



Mantener una buena alimentación.

Que los niños estén vacunados.

Si están tomando leche materna no deben suspenderla.

Evitar cambios bruscos de temperatura y contacto con personas con gripa y fumadores.

En casa, procurar buena higiene, ventilación y lavado de manos.

En caso de resfriado, reposo y medidas generales son suficientes para manejarlo.

El epidemiólogo Ronald Medina también precisa que "las recomendaciones siguen siendo muy parecidas a las del virus COVID-19: tratar de lavarse las manos, evitar procesos de aglomeración y en lo posible mantener el tapabocas en sitios cerrados".

En caso de que se contagien de infecciones respiratorias agudas, la neumóloga Dueñas sugiere usar “suero fisiológico en la nariz, lavado de manos, líquidos abundantes y si tienes tos, miel”.

Los padres deberán acudir a urgencias si el niño presenta síntomas como “dificultad para respirar, es decir que respire más rápido de lo normal, que hunda las costillitas para respirar, que se ponga morado en los labios, que tenga alteraciones del estado de conciencia, vómito”, explicó Germán Camacho, infectólogo pediatra de la Fundación Homi.

Infecciones respiratorias agudas en Bogotá

La ocupación de los servicios de urgencias y hospitalización pediátricas supera el 90% y solo esta semana se han registrado 15 mil consultas, es decir, 2.142 cada día.

Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, de las 1.675 camas habilitadas para atención en niños, tanto en la red pública como privada, 1.516 están ocupadas, es decir, solo hay 159 disponibles en medio de una contingencia.

Este panorama se hace más complejo para el servicio de UCI pediátrico, pues la ciudad tan solo dispone de 60 unidades de cuidado crítico en toda la red hospitalaria de la capital.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud asumió el manejo y dirección de todas las unidades de cuidado intensivo e intermedio de Bogotá para que, independientemente del seguro médico, el niño que requiera una UCI sea remitido de manera inmediata.

El secretario Alejandro Gómez también informó que se han “ampliado en algunos hospitales camas pediátricas de hospitalización en hoteles, alrededor de 30, 40 camas, en hoteles que están al lado de clínicas y hospitales”.

Según los médicos, el pico de infecciones respiratorias agudas en Bogotá no tiene relación con el COVID-19.