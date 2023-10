¿Cómo prevenir las quemaduras eléctricas? Todo lo que debe saber para evitar graves accidentes

Este jueves, 26 de octubre de 2023, se celebra el Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras. Se busca que las personas sean conscientes de lo que se puede hacer para evitar graves accidentes y unos de estos pueden ser las quemaduras eléctricas.



Las quemaduras eléctricas ocupan el tercer lugar en frecuencia, pero son unas de las más mortales. Estas no solo afectan la piel, sino estructuras profundas y órganos internos como el corazón. Además, pueden dejar graves secuelas como amputaciones.

Por eso es importante evitar estas quemaduras eléctricas con medidas sencillas, que van desde mantener en buen estado los cables e instalaciones eléctricas en casa, hasta medidas adecuadas de protección en ciertos entornos laborales.

“Halé y halé hasta un momento que halé muy fuerte y se chocaron las dos cuerdas, y, como la cometa estaba con nailon, me sorprendió porque me pasó corriente”, así cuenta Jesús el día que salió a elevar cometa y esta se enredó en un cable de luz.

La descarga eléctrica que recibió este joven fue tan fuerte que le causó serias lesiones en la mano, brazo derecho y el pecho.

“(Sentí) un dolor muy fuerte, como si me estuvieran arrancando el brazo”, agregó Jesús Hernández.

Al año, en Colombia, se reportan alrededor de 300 accidentes por quemaduras eléctricas, que ocupan el primer lugar en letalidad.

“No solamente la piel resulta afectada, sino los tejidos subcutáneos, los músculos e inclusive los huesos. Esto lleva a que haya pérdida de esos órganos, de los miembros superiores e inferiores, como también de músculos y de tendones”, precisó Adriana Caro Santos, médica de la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar.

Jesús lleva dos meses en la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar, le han realizado3 cirugías y su tratamiento aún no termina.

“No podía mover la mano completa y me dijeron que para recuperar toda la mano iban a aprovechar esos movimientos porque fue un milagro que no me molestó los tendones del todo”, indicó Jesús Hernández.

En su caso, la atención oportuna mejoró el pronóstico.

“Si tuvo contacto con la corriente eléctrica debe asistir inmediatamente (a un centro asistencial) porque las quemaduras eléctricas producen arritmias cardíacas y esto no lo ve usted personalmente, pero sí va a ver cómo puede tener un síncope o perder la vida inclusive por no asistir”, destacó la galena.

Aunque su piel no volverá a ser la misma, Jesús quiere seguir adelante, pasar la página y volver pronto con su familia. Hoy, desde su vivencia, se une al llamado de prevención que hacen quienes día a día atienden estos casos.

La doctora Adriana Caro Santos dio ciertas recomendaciones para evitar este tipo de quemaduras.

“Si usted tiene una terraza, no utilice elementos metálicos para correr objetos o para colgar la ropa, pues esto atrae la electricidad. Además, si usted tiene niños pequeños, intente que todos estén con los toppings de seguridad para que el niño no acceda a estos tomacorrientes. Asimismo, si usted tiene elementos de conectores de electricidad, no lo sobrecargue y, si alguna vez tienen un cortocircuito, llamé a un experto”, dijo.

Con la campaña ‘Que la energía te ilumine y no queme tu luz’ el hospital Simón Bolívar en Bogotá y sus aliados sensibilizan sobre este tipo de quemaduras.