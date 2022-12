¿Cómo protegerse de la gripa frente a los constantes cambios de temperatura?

Si tiene síntomas como fiebre persistente por dos o más días, dolor en el pecho o dificultad para respirar, consulte a su médico.

Por estos días resulta común que al salir de casa esté haciendo mucho sol, pero de un momento para otro empieza a llover.

Estos cambios bruscos de temperatura son los responsables de la cantidad de infecciones respiratorias que tenemos en este momento.

Los virus se ven favorecidos por la lluvia y el frio, porque pueden vivir más tiempo. Además, está el tema del encierro que hace más fácil el contagio.

Por eso tenga en cuenta algunas medidas básicas como ventilar los espacios cerrados, cubrir nariz y boca para que el aire entre caliente a la vía respiratoria y además no se reseque la mucosa. Esto hace más difícil que los virus ingresen al cuerpo.

Si ya tiene gripa, lo mejor es quedarse en cada para recuperarse y no contagiar a compañeros de estudio o trabajo.

Otras recomendacones son:

- Beba mucha agua, coma frutas y verduras, así como vitamina C para fortalecer las defensas.

- Lávese las manos frecuentemente y recuerde tener las vacunas al día.

- Use tapabocas, no se automedique, tome bebidas calientes que deshidratan y desinflaman

- Realice dos o tres veces al día, un lavado nasal que es clave para la descongestión.