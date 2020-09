¿Cómo se encuentra su corazón? Cuídelo de su peor enemigo: la insuficiencia cardíaca

Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención y tratamiento. ¿Cómo está el suyo? ¿Palpita lento? ¿Se acelera de repente? Además de darle amor, al corazón hay que cuidarlo de un gran enemigo: la insuficiencia cardíaca. Aprenda cómo identificar, prevenir y tratar esta enfermedad. Puede salvar vidas, entre ellas, la suya.

Qué es la insuficiencia cardíaca

El corazón lo es todo, es el motor de la vida. Funciona como una bomba que impulsa sangre con oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. tiene el tamaño de un puño y trabaja sin descanso.

Late más de 30 millones de veces al año. Pero, si no lo cuidamos, enferma de gravedad. Se calcula que más de 17 millones de personas mueren el mundo anualmente por problemas cardíacos, el equivalente a todos los habitantes de un país como Ecuador.

El corazón puede fallar en dos fases: cuando se contrae o cuando se relaja. Sístole es la fase de contracción del corazón y diástole, la de relajación. Es posible, por ejemplo, que al contraerse no tenga suficiente fuerza y no sea capaz de cumplir con la tarea de impulsar la sangre al resto del cuerpo. Es allí cuando, por lo general, las personas desarrollan insuficiencia cardíaca. Suena peligroso y de verdad lo es.

La insuficiencia cardíaca se define, en términos médicos, como una enfermedad causada por la alteración en la forma y la función del corazón. Dicha alteración genera una disminución en la cantidad de sangre y en la potencia como ésta es bombeada.

Publicidad

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad cardíaca?

Resulta vital identificar y tratar a tiempo la insuficiencia cardíaca. Además de ir al médico con periodicidad, para un chequeo de rutina, es importante estar atento a los siguientes síntomas o señales de alarma:

Dificultad para respirar cuando se realizan actividades comunes del día a día como subir escaleras, caminar terrenos planos o, incluso, cambiarse la ropa o bañarse.

Necesidad de dormir con dos o más almohadas, no por comodidad, sino para poder respirar bien.

Dificultad abrupta para respirar en las noches.

Dificultad para respirar al amarrarse los zapatos.

Inflamación de los tobillos y de los pies.

Tos nocturna, palpitaciones, mareo, pérdida de apetito o malestar general.

A veces, asumimos que el ahogo es normal y se lo achacamos a la edad, el clima, la altitud de la ciudad o cualquier otra excusa, pero no: esa sensación de no poder respirar, esas palpitaciones y mareos, no son algo normal. cuando aparecen, hay que consultar al médico lo antes posible. Es cuestión de vida o muerte.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Aunque todos estamos expuestos a sufrir insuficiencia cardíaca en algún momento de nuestras vidas, existen factores de riesgo que hacen a una persona más propensa a desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores? Tome nota:

Las afecciones en el músculo del corazón como los infartos o las cicatrices cardíacas.

Las condiciones que aumentan el estrés sobre este órgano como diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, enfermedades de las válvulas del corazón y enfermedad renal.

No todas las personas con infartos sufren luego insuficiencia cardíaca. sin embargo, el infarto sí es la principal causa de la enfermedad.

Publicidad

Las personas con alguno de estos antecedentes, más que cualquier otra, deben ir al médico con frecuencia y controlar su salud sin pánico, pero con responsabilidad.

¿Qué medidas de prevención tomar?

Si usted tiene factores de riesgo, tenga en cuenta los siguientes consejos para impedir la aparición de la insuficiencia cardíaca:

Evite la ingesta excesiva de líquidos. Tome de un litro y medio a dos litros por día.

Monitoree su peso corporal y mantenga una dieta saludable. Consulte con el nutricionista.

Absténgase de consumir sal en exceso, es decir, más de seis gramos por día.

Dígale “no” al consumo excesivo de alcohol, deje de fumar y no ingiera otras sustancias tóxicas.

Practique ejercicio regularmente y con considerable intensidad. Incluso, si ya tiene problemas cardíacos, puede realizar ejercicios controlados. Pregúntele a su doctor cuál es la mejor manera de hacerlo.

¿Cuáles son los tratamientos?

Existen dos tipos de tratamiento para la insuficiencia cardíaca: los no farmacológicos y los farmacológicos.

Los primeros implican no tomar medicinas, pero sí realizar cambios en nuestro estilo de vida: hacer ejercicio, restringir el consumo de sal y de líquidos, tener una dieta balanceada baja en grasa y azúcar, y preferir las carnes blancas. En resumen, apostarle al autocuidado, ser conscientes de que somos lo que comemos.

Publicidad

En cuanto a los tratamientos con fármacos, hay medicamentos que ayudan a controlar las enfermedades de riesgo, como lo son la diabetes y la hipertensión. Para la insuficiencia cardíaca, la ciencia ha desarrollado moléculas y terapias que favorecen a los pacientes.

Entre más temprano se consulte al médico, mayor chance de mejorar la calidad de vida.

Estos son los exámenes que se le realizan a los pacientes con insuficiencia cardíaca:

Electrocardiogramas para determinar el ritmo cardíaco, para ver si es normal o tiene algún tipo de arritmia.

Exámenes de sangre para observar los factores de riesgo, incluida la función renal.

Ecocardiograma, es decir, una ecografía del corazón que permite detallar el tamaño, la fuerza, el diámetro y posibles alteraciones.

Radiografía de tórax para ver la silueta del corazón y descartar líquido en los pulmones.

El papel del cuidador

Los familiares del paciente con insuficiencia cardíaca juegan un papel fundamental en el tratamiento. Deben rodear a la persona, sin victimizarla y sin inculcarle sentimientos de pesar, sino fomentando mensajes de aliento y de autocuidado.

Para hacerlo bien, tienen que conocer y comprender la enfermedad, estar pendientes de la administración de los medicamentos y las recomendaciones de los especialistas. Y, algo muy importante, cuidar de sí mismos, para evitar la aparición de la llamada “fatiga del cuidador”.

Publicidad

Recuerde que cuidar su corazón es cuidar lo que lo hace latir. Para obtener más información, lo invitamos a visitar: www.cambiandovidasla.com/micorazonlatepor

Novartis de Colombia S.A. Calle 93B No. 16-31 PBX 654 44 44 Bogotá, D.C. Novartis Pharma, AG de Basilea, Suiza. ® = Marca Registrada. Material dirigido al público general. Mayor información en el Departamento Médico de Novartis de Colombia S.A. Tel. 6544571. Para mayor información: informacion.cientifica@novartis.com Fecha de producción: septiembre 2020.