Como un baldado de agua fría, así cayó el regreso de Medimás al departamento de Nariño

En las últimas horas se conoció que un juez tumbó la decisión de la Supersalud de sacar a la EPS Medimás de cuatro departamentos por mala atención a los pacientes, situación que generó que hoy ellos estén de un lado para otro, corriendo y sin recibir respuestas concretas.

El togado falló a favor de algunos usuarios y empleados, quienes tutelaron y argumentaron el derecho a la salud y el trabajo.

Sara Moncayo es una de las pacientes que sufrió el calvario que implicaba ser paciente de Medimás en Pasto, Nariño .

“Realmente no cumplieron con lo que uno quería, en especial con mi salud. Yo estoy bastante delicada. Afortunadamente ya estoy en otra EPS donde me han tratado excelente. En Medimás me tuvieron más de dos años y no fue posible ese trato”, dijo Sara Moncayo.

Ese departamento es una de las regiones a las que esta EPS, considerada la más grande del país, regresará. Esto pese a que la Supersalud ordenó cesar operaciones al considerar una mala prestación del servicio.

El retorno de la EPS Medimás es transitorio por cuatro meses. La entidad no solo salió de Nariño, también del Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Los usuarios se rehúsan a volver.

“Es un mal servicio, una mala EPS para todo el mundo. Estamos experimentando con otra EPS a la que nos trasladaron y parece ser que está dando resultados”, dijo Julio Belalcázar, usuario de Medimás.

Según el togado, la Supersalud desconoció que lo que motivó la salida de Medimás ya había sido superado y afirma que debe tener en cuenta los señalamientos de la EPS y de la Asociación de Usuarios sobre la existencia de posibles actos de corrupción por parte de funcionarios de la Supersalud, supuestamente, para favorecer a algunas entidades e IPS.