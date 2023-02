¿Cómo van los casos de viruela del mono en Colombia?

Colombia es, según la Organización Mundial de la Salud, el quinto país más afectado a nivel global por la viruela del mono : aquí llevamos 4.074 casos. Los especialistas explican que ya pasó el pico y que los casos nuevos han disminuido, pero aun así hay que mantener las medidas de educación, pasando por rastreo de casos hasta la vacunación, de la cual no se ha vuelto a tener anuncios por parte del Ministerio de Salud.

“Existe una buena posibilidad de que un número importante de casos no hayan podido ser registrados por el sistema de salud debido a que, teniendo en cuenta los grupos de riesgo, con frecuencia puede haber temor para acercarse al sistema de salud”, explica el infectólogo Jorge Cortés.

Desde agosto del año pasado, el gobierno hizo un anuncio sobre la llegada de vacunas; un segundo en diciembre anunciando que recibiría al menos 25 mil vacunas contra la viruela del mono en calidad de donación, pero aún no han llegado.

“En este caso la prevención no se está dando, no hay un ejercicio claro de prevención. No podemos decir que, porque no hay muertos en el país, no es una infección importante”, explica Oswaldo Rada, activista de DD.HH. en Salud.

Aunque las cifras de casos nuevos han disminuido, y aún no se reportan muertes, expertos aseguran que quienes se contagian pueden tener graves secuelas y la mejor estrategia es la vacunación.

“La pregunta que uno se haría es ¿qué ha pasado con esas 4.074 personas? ¿Dónde ha estado todo ese sufrimiento que han tenido, el dolor, el estigma el estar encerrados 21 días?”. Añade Rada.

“Algunas personas van a quedar con cicatrices, que no es un tema de seriedad, pero sí de estigma. Adicionalmente, implicaciones en su diario vivir. Esa es la principal secuela que puede quedar en este momento”, refiere por su parte el infectólogo Carlos Álvarez.

Otros países como España y Estados Unidos han empezado su vacunación contra este virus. “Estamos esperando los primeros informes de cuánta gente se ha vacunado y cuál ha sido el impacto de esa vacunación, y poco a poco algunos países de América Latina ir sumándose a esa estrategia de vacunar a la población de mayor riesgo”, agrega.

Además de la vacunación contra la viruela del mono, hay que mantener y fortalecer programas de prevención, rastreo y seguimiento de casos y contactos.