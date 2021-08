¿Cómo y a quiénes se les aplicaría la tercera dosis contra el COVID en Colombia?

Ante el anuncio de los EE. UU. de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer y Moderna a toda su población a partir de septiembre, muchos colombianos se cuestionan cómo avanza ese tema en el país.

Sin embargo, la decisión de Estados Unidos es considerada por algunos especialistas como incorrecta.

“Como seres humanos nos beneficiaríamos más de al menos una dosis, que reforzar al resto de gente, entonces me parece una decisión muy egoísta, muy individualista de países ricos que tienen el superávit de vacunas y no saben qué hacer con ellas, mientras el resto del mundo está muriendo”, manifestó Carlos Saavedra, infectólogo, coordinador de Consenso Colombiano COVID.

Todas las vacunas contra el COVID-19 han mostrado ser seguras y efectivas en personas jóvenes, en quienes no se justificaría, por lo pronto, un refuerzo.

“Las personas menores de 60 años ya montamos la inmunidad, lo que se esperaba, no requerimos un refuerzo. El tiempo de la inmunidad no está claramente definido para los jóvenes, entonces no existe una urgencia de que nos vacunemos ya, de que nos bajaron los anticuerpos, de que ya no tengo defensas, no es cierto”, explicó Saavedra.

Otra es la situación en personas mayores y con grave afectación en sus defensas.

Publicidad

“El refuerzo lo que busca es darles una segunda oportunidad a personas cuyo sistema inmune no es muy competente y esas personas cuyo sistema inmune no es muy competente son los mayores de 70 años, las personas que están en terapias altamente inmunosupresoras, trasplantados, con cáncer hematológico o pacientes con inmunosupresión por enfermedades muy severas de tipo autoinmune”, explicó el experto.

Para este grupo es que se estudia la decisión del refuerzo en el país como confirmó el mismo ministro de Salud en el tablero de Noticias Caracol .

“Seguramente vamos a tener refuerzos para esa población, eso es un tema que se ha venido aquí trabajando desde lo que se llama el consenso de expertos. Precisamente en estos días están haciendo diferentes revisiones de literatura para tomar las decisiones”, indicó Fernando Ruiz.

Una decisión en la que hay que definir cuál sería el mejor momento para hacerlo, si a los seis u ocho meses después de haber completado el esquema o en un intervalo diferente, y también cuáles vacunas se utilizarían, teniendo en cuenta que todavía quedan muchos que aún no reciben ni la primera dosis

“En Colombia tenemos una situación muy difícil porque tenemos baja reserva de vacunas, no nos llegan toda la cantidad de vacunas que tiene Estados Unidos. Segundo, existe una población susceptible muy grande y entonces establecer el equilibrio del momento en que empecemos a dar una segunda oportunidad a ese grupo especial de personas o le demos la oportunidad a quien no se ha vacunado aún es muy difícil de establecer”, indicó el infectólogo.

Se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio, mientras tanto el objetivo más importante es que más y más personas accedan a su primera y segunda dosis.