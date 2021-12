Compras navideñas empiezan a generar relajamiento de la bioseguridad: ¿qué alertan epidemiólogos?

Aglomeraciones, personas sin tapabocas, cero distanciamiento, paso de dinero y objetos de mano en mano son los escenarios que se están evidenciando durante las compras navideñas en Colombia y que encienden las alarmas en materia de salud, pues la pandemia del COVID-19 no se ha ido.

“Vemos con preocupación desde el punto de vista epidemiológico estas imágenes de aglomeración y pérdida de toda la educación que se había adoptado durante los últimos dos años”, dijo Ronald Medina, médico epidemiólogo e intensivista.

Luis Jorge Hernández, también epidemiólogo, anotó que se han “visto personas que se aplican gran cantidad de antisépticos en las manos, alcohol, pero se meten a una aglomeración, eso no sirve".

De acuerdo con el médico, se deben disminuir las aglomeraciones y las interacciones, pues así “hay menos transmisión de persona a persona”.

Pero, al parecer, a una gran mayoría se le ha olvidado ese detalle.

Después de un año de altos picos de contagios con coronavirus COVID-19, fallecimientos y confinamientos estrictos, las familias esperan reencontrarse para celebrar la Navidad y Año Nuevo.

Publicidad

“Si vamos a reunirnos en familia, por favor reunámonos en espacios abiertos, si obligatoriamente es necesario que nos reunamos en espacios cerrados, abramos las ventanas y mejoremos la ventilación de nuestros lugares”, afirmó Leonardo León, médico epidemiólogo del Colegio Médico Colombiano.

A esto se le suma la población que aún no se aplica por primera vez la vacuna contra el COVID-19, pues 1.294.000 personas mayores de 50 años no se han vacunado y 8 millones no han acudido por el refuerzo.

“Los mayores de 50 años, porque ahí es donde podemos salvar vidas ahí es donde posiblemente podemos encontrar mayor riesgo de enfermedad y de muerte”, recordó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

La ocupación en las unidades de cuidados intensivos ya empieza a tener un aumento leve, pero preocupante.

“Seguimos recibiendo pacientes con enfermedad crítica y lamentablemente han aumentado los números en las últimas semanas, la mayoría de los enfermos que están ingresando son predominantes no vacunados”, anotó Medina.

Las autoridades insisten en el autocuidado, ya que, por más fiestas navideñas y reactivación económica, el COVID-19 sigue presente y la pandemia no ha terminado.