Comunidad de Carmen de Bolívar y Ministerio de Salud llegan a acuerdos

Este es el comunicado:

"Durante la reunión del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, con las madres de las niñas del municipio se adquirieron varios compromisos entre los que se destacan hacer un listado único de las niñas afectadas, especificando a qué EPS pertenece cada una, resultados de los exámenes cruzados con las entradas al hospital.

Asimismo, se harán exámenes de metales pesados a las niñas afectadas que aún no se les ha practicado.

Vea: "Exigimos respeto para nuestras niñas": protestan en Carmen de Bolívar

A continuación, enumeramos los compromisos que se han pactado, hasta el momento, entre la comunidad, el Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Bolívar, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

1. La Alcaldía municipal de El Carmen realizará un censo completo de las niñas que han presentado síntomas, el cual se cruzará con el censo del hospital. Se entregará la primera parte mañana jueves para poder empezar atención la misión clínica el día siguiente. Este deberá incluir la el listado de EPS a la cual estén afiliadas.

2. ?Envío de misión clínica. La Gobernación de Bolívar facilitará para que el Hospital Universitario de Cartagena y la Clínica del Niño envíen un equipo de pediatras que atenderá a las niñas durante tres días. Las niñas serán enviadas a Cartagena de acuerdo con la remisión médica los días lunes a miércoles siguientes. El criterio de remisión será clínico y la Secretaría de Salud garantizará que lleguen con acompañante hasta Cartagena. Este grupo también cubrirá la zona rural.

3. El Ministerio de Salud y Protección Social señaló que a la fecha hay resultados de 60 niñas en relación con el examen de metales pesados realizados en plomo y cobre. A las 242 niñas más sus acompañantes también se les tomaron muestras cuyos resultados serán entregados a cada persona y se hará una entrega general del informe de la muestra y contramuestra que analizan el Instituto Nacional de Salud y el Hospital Infantil de San José de Bogotá.

4. ?El Ministerio de Salud y la Secretaría Departamental fortalecerán a la ESE Nuestra Señora del Carmen Hospital Local para que se preste un mejor servicio y mejor trato para los pacientes.

5. Las EPS deberán asegurar la atención de quienes vienen manifestando quejas y maltratos. Si estas situaciones continúen se tomarán las decisiones administrativas que correspondan.

Video: Choques entre comunidad y Policía ante llegada de minsalud a Carmen de Bolívar

6. Misión de estudio de campo. En relación con el estudio epidemiológico de campo, el Instituto Nacional de Salud está coordinando un equipo de 12 profesionales liderados por el doctor Mancel Martínez que harán una inspección exhaustiva es viviendas y escuelas. En un mes los resultados de este estudio serán compartidos con la comunidad de El Carmen donde se evaluarán a niñas afectadas y no afectadas para comparar qué factores difieren. Este estudio se realizará en la zona rural y no es para toda la población sino una muestra.

7. ?Soporte psicosocial. Se abordará un trabajo integral de EPS, Secretaría Departamental de Salud, Instituto Nacional de Salud y Ministerio mediante talleres y discusiones de grupo entre otras actividades.

8. Se organizará un comité comunitario de madres que se encargarán de apoyar la gestión de comunicaciones y el seguimiento a compromisos.

9. Sesionará un Comité Institucional cada diez días coordinado por la Alcaldía Municipal de El Carmen y estará integrado también por representantes del Ministerio Público, Gobernación de Bolívar y Ministerio de Salud y Protección Social.

10. El Ministerio de Salud y Protección Social hará el respectivo seguimiento a las niñas que se encuentran en Bogotá hasta la solución definitiva del tema.

11. Responsabilidad en el manejo adecuado de las comunicaciones. Las niñas no serán filmadas para proteger su identidad y no convertirlas en espectáculo que pueda afectarles a futuro emocionalmente. Es un compromiso de todas las partes y la emisora Marina Stereo será la encargada de emitir información oficial de los resultados.

12. Se llevará a cabo una vigilancia del soporte nutricional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

13. La Defensoría del Pueblo intervendrá haciendo un seguimiento de los compromisos pactados y Procuraduría apoyará el cumplimiento de los mismos.