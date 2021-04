Vacuna Sinovac: con cita será la aplicación de la segunda dosis

Con la llegada de un millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac, las EPS esperan reagendar a las personas que están programadas para recibir su segunda dosis.

“Con el anuncio del Gobierno que ya llegaron las vacunas de Sinovac, que estaban pendientes, estamos ya reagendando las citas de quienes les cancelaron el compromiso para las segunda dosis”, manifestó el presidente de ACEMI, Gustavo Morales.

Enfatizó que las personas que necesitan su segunda dosis no recibirán su vacuna sin agendamiento, sino que tendrán que esperar su cita.

A pesar de esto, hay usuarios que expresaron, a través de redes sociales, sus quejas por el retraso en el agendamiento de las citas. Inclusive, hay casos donde al adulto mayor no le han aplicado ni siquiera la primera dosis.

“Optamos por acercarnos a ellos mediante llamadas telefónicas, con el fin de conseguir una cita. Nos reportan que ella no aparece en la base de datos, a pesar de que está priorizada en la página de Mi Vacuna . Nos dicen que no pueden hacer nada y lo único que podemos hacer es esperar a que se solucione el problema”, dijo Carlos Andrés Bernal, un usuario afectado.

Publicidad

También algunos beneficiarios expresaron su temor ante la efectividad de la vacuna por los días que pasan entre la primera dosis y el agendamiento para la segunda aplicación.

“Yo tenía mi vacuna el 24, a las 10 de la mañana, y en este momento no ha sido posible. Yo necesito que me hagan el favor y me vacunen esta semana”, expresó Consuelo Rodríguez, usuario del Plan Nacional de Vacunación.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz , aclaró:

“Los estudios de fase 3, por los cuales se evalúan las vacunas, muestran que hay una duración relativamente larga (...) se establecerá cuánto dura la inmunidad”.

El Gobierno reportó que en las últimas horas se presentaron retrasos en la distribución de estas vacunas por las diferentes marchas y manifestaciones en el país.