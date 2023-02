Con la reforma a la salud “los usuarios pierden su EPS”, dicen gremios que las agrupan

Los gremios de las EPS están preocupados por el contenido del proyecto de la reforma a la salud presentado ante el Congreso. Dicen que no hay claridad en el articulado y que pareciera que el gobierno está “improvisando con algo tan sensible como la salud de los colombianos”, según palabras de Paula Acosta, presidenta de Acemi.

Tanto ella como Galo Viana, presidente de la junta directiva de Gestarsalud, consideran que con la iniciativa las EPS ya no existirán.

Acemi agrupa a 11 EPS, cerca de 34 millones de afiliados, y Gestarsalud el mismo número de entidades con 20 millones de usuarios.

La presidenta de Acemi cree que con la reforma a la salud “las EPS dejan de existir”.

“Hay un artículo en el que se plantea una transición, y es entregar la población que está hoy afiliada a cada una de las EPS a estos miles de centros alrededor del país, centros que hoy no existen, que no están dotados, donde no se dice de dónde va a salir el personal que los atenderá para que sea a través de ese centro de atención primaria, el de su localidad, el de su barrio, a través del cual usted acceda a los servicios de salud”.

En un sentido similar opina Viana, quien afirma que “los usuarios pierden su EPS, que es quien los representa, le articula los servicios en las diversas instituciones y el sistema de salud se destruye”.

También le preocupa lo que les pasaría a los pacientes de alto costo.

“Siete millones de colombianos, que representan el 13 por ciento de la población, están en una corte de riesgo. Es decir, se sabe cuál es su patología, tienen IPS especializadas en sus tratamientos, eso está en peligro porque los CAP no tienen esa capacidad”, explica el representante de Gestarsalud.

Por su parte, la presidenta de Acemi señala que el articulado del proyecto de la reforma a la salud “no especifica ningún plazo para la transición, por el contrario, faculta al presidente para que, después de seis meses de expedida la ley, pueda definir todas las normas que requiera de fuerza de ley para ajustar el proceso de transición”.

“Acá se está proponiendo un cambio de fondo, se está cambiando el sistema de salud que tenemos por uno nuevo y el proceso de transición no es claro”, recalca.

“Estamos echando para atrás como país. Hemos ganado los colombianos la potestad de elegir cuál es nuestra EPS, a cuál queremos asistir. Muchas de esas ganancias sociales se ven comprometidas con la propuesta del Ministerio de Salud, agrega.



Los gremios de las EPS insisten en que el gobierno desconoce que los colombianos, en su mayoría, respaldan su trabajo no quieren que desaparezcan, sino que se mejore el sistema de salud.