Con Ley Estatutaria se acaba paseo de la muerte: Santos al sancionar norma

“Hoy partimos la historia de la salud en dos. ¡Es un día muy importante para los colombianos!”, manifestó el mandatario.

“Este día quedará en la historia como el día que consagramos la salud como un derecho fundamental. Es la primera vez desde la Constitución del 91 que se reglamente un derecho fundamental”, dijo.

“Con la Ley Estatutaria que sancionamos se acaban varias cosas: se acaba el paseo de la muerte. Se acaban las excusas para interrumpir tratamientos a los pacientes. Se acaban los abusos en precios de medicamentos”, afirmó.

Beneficios de la Ley Estatutaria de Salud

Según el presidente Santos, lo que significa en la práctica es que la salud es un derecho y no un servicio. “Ahora los colombianos somos pacientes y no unos simples clientes”.

“Primero seguiremos ampliando el plan de beneficios. Antes los pacientes tenían derecho únicamente a lo que estuviera incluido en el POS, ahora tendrán derecho a todo, excepto a lo que este expresamente excluido en el POS”, destacó el mandatario.

Agregó que esta ampliación será progresiva y se iniciará con un proceso participativo con la ciudadanía para definir qué se debe excluir, teniendo siempre en cuenta la situación fiscal y la viabilidad del sistema.

El segundo punto –indicó el presidente- busca impedir las barreras de acceso a urgencias. “En urgencias sí o sí todos deben ser atendidos. Los hospitales no podrán alegar problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS o dificultades al tramitar las autorizaciones. O sea que ahí es donde le decimos adiós al terrible paseo de la muerte”, precisó.

El tercer punto se refiere a la regulación de precios, que se convierte en una política de Estado. “La ley blinda y fortalece lo que yo no dudaría en calificar de exitosa política de control de precios de medicamentos que se implementó en este Gobierno”.

Esta política, continuó el jefe de Estado, alivia el bolsillo de los colombianos y la salud fiscal económica del sistema. “Recuerden que aquí solían venderse los medicamentos más caros de la región y en algunos casos los más caros del mundo”, dijo Santos.

El cuarto punto que destacó se refiere a la autonomía médica. “La ley garantiza la autonomía y la autorregulación de profesionales de la salud lo que va a redundar en mejoras en la calidad de la atención de los pacientes”.

Explicó que esta nueva ley ahora “prohíbe expresamente el constreñimiento, la presión o la restricción del ejercicio profesional. Ni la EPS ni el hospital pueden obligar prescripciones que el médico no considere”.

En este orden de ideas, el médico debe prescribir lo que el paciente necesita y no lo que la empresa de salud indique.

El quinto punto se refiere a la tutela y el mandatario consideró que “vale la pena resaltar porque ha habido cierta confusión. Se blinda la tutela, se preserva el mecanismo de la tutela. Aquí no estamos acabando con la tutela en esta Ley Estatutaria para la Salud”.

Y el sexto punto se refiere al trabajo digno para los trabajadores del sector de la salud.

“La Ley hace un reconocimiento de los trabajadores de la salud, como un paso para garantizar las condiciones laborales dignas entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. Iremos avanzando en la construcción de las condiciones laborales cada vez mejores y más dignas para este importante sector”, precisó.

Avances del sector salud

Durante el acto en el cual se firmó la ley, Santos resaltó algunos avances importantes que ha hecho el Gobierno en el sector en estos cuatro años.

La cobertura en salud pasó de un 87% a un 97%, con lo cual ya se considera cobertura universal.

El presidente también subrayó la importancia de la unificación del POS.

“Ustedes saben muy bien, mejor que nosotros. No más pacientes de segunda clase. Equiparamos los beneficios a través de la unificación del POS (Plan Obligatorio de Salud) el régimen subsidiado con el régimen contributivo”, declaró.

Otro avance importante que citó Santos fue el decreto que permitió a todos los jóvenes entre los 18 y 25 años ser beneficiarios de sus padres en el régimen subsidiado, sin importar si están o no en la universidad. “Eso tiene un beneficio social enorme para muchísimas familias”.

“No sobra recordar el plan de vacunación –dijo– es el más amplio en América Latina. Son 14 vacunas que cubren el 92 por ciento de los niños y ha sido considerado como uno de los mejores, si no el mejor de los programas de vacunación de las Américas”.

Está el tema del giro directo para hospitales. Pasó de 90 días a 5 días. Eso tiene también un valor muy importante.

Y sobre el tema de los recobros, el Mandatario destacó que se han ahorrado 2.4 billones de pesos.

Finalmente, el Presidente Santos anunció que en los meses y años que vienen se continuará trabajando para mejorar. “Esa será nuestra obsesión, nuestro caballito de batalla. Un sistema de salud por el paciente, con el paciente y para el paciente”, puntualizó.

En la ceremonia estuvieron con el jefe de Estado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; los congresistas ponentes de la Ley, el médico Fernando Sánchez Torres, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, y el presidente de la Asociación Médica Sindical (Asmedas), Pedro Contreras.