“Con solo un caso de abuso quiere decir que algo estamos fallando como sociedad”: psicóloga infantil

Zulma Argüelles, psicóloga con maestría en Psicología Infantil y Juvenil, habló en Noticias Caracol Ahora sobre la comunicación entre padres e hijos para que sepan cómo abordar este tema. “Debemos estar preocupados no solo por 100 casos de abuso, sino por uno solo”, afirmó.

En cuanto al aumento de denuncias sobre violencia sexual en menores, la psicóloga enfatizó: “Es una señal de alarma para decir que estamos denunciando casos cada vez más y las familias estamos creyendo cada vez más en lo que nos dicen los niños”.

Sobre el rol de la familia en estos casos donde los menores se sienten vulnerados, Argüelles explicó que lo más importante es que desde casa se empiece a dar "una crianza en límites respetuosos”.

Según su relato, se trata de tener la claridad de respetar los límites que el menor ponga en situaciones que no le gustan. Por ejemplo, hacerle cosquillas, si el niño dice que no se siente cómodo, se le debe respetar eso y no insistirle.

La psicóloga habló de algunos errores simples que se cometen: “En una reunión donde mi hijo no conoce a las personas y lo obligo a saludar de beso a todos, saludar de abrazo a todos, sin importar si se siente incómodo”.

Frente a las denuncias de abusos que se han presentado en los colegios, la especialista dio una guía de cómo debería ser la relación entre los padres e hijos al abordar estos temas, sobre todo si sus hijos son de edades tempranas.

“Darle la seguridad al niño desde siempre en la crianza, en que pueda hablar y decir lo que le nace sin temor a ser juzgado por su familia”, dijo.

