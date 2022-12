Confirman que médico en Nueva York tiene ébola

Un doctor que regresó recientemente a la ciudad de Nueva York después de atender pacientes de ébola en países del oeste de África dio positivo a pruebas de detección del virus, dijeron el jueves autoridades.

Es el primer caso confirmado en la ciudad y cuarto en Estados Unidos.

Un funcionario de seguridad pública y un funcionario de la ciudad recibieron notificación de los resultados de las pruebas preliminares e informaron a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el caso públicamente antes de una conferencia de prensa programada para la noche del jueves.

Craig Spencer, médico de sala de emergencias de 33 años de edad, había estado trabajando en Guinea con la organización Médicos Sin Fronteras. Regresó hace más de una semana y el jueves presentó fiebre y diarrea. Estaba siendo atendido en una sección aislada del Hospital Bellevue de Manhattan, un centro designado para el tratamiento del ébola.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) enviaron a la ciudad de Nueva York un equipo de respuesta contra el ébola, y los detectives médicos de la ciudad han estado rastreando a los contactos del paciente para identificar si alguno podría estar en riesgo.

Funcionarios de la ciudad dicen que Spencer informó que viajó en el tren subterráneo y que tomó un taxi la semana pasada hacia un boliche en Brooklyn antes de comenzar a presentar síntomas.

Su apartamento en Harlem fue acordonado, y su prometida, quien no ha presentado síntomas, está en observación en un pabellón de cuarentena en el hospital Bellevue. Personal del Departamento de Salud estaba enfrente del edificio de apartamentos la noche del jueves proporcionando información a residentes del área.

Funcionarios de salud indicaron que es pequeña la probabilidad de que un residente común de la ciudad de Nueva York contraiga el ébola, el cual se contagia por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada que ya presente síntomas. Nadie se puede infectar al estar cerca de una persona portadora del virus, ya que ésta sólo es contagiosa cuando esté enferma. Los síntomas son similares a los de malaria y cólera.

La epidemia de ébola en la parte occidental de África ha matado aproximadamente a 4.800 personas. En Estados Unidos, la primera persona diagnosticada con la enfermedad era un ciudadano de Liberia, quien enfermó días después de llegar de visita a Dallas y falleció, convirtiéndose en la única víctima fatal de la enfermedad en suelo estadounidense. Dos enfermeras que lo trataron se infectaron y están hospitalizadas.