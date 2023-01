Conozca cómo esta mujer, que tiene un trasplante de pulmón, pudo vencer al COVID-19

Adriana Gómez es una de las colombianas que ha logrado ganarle la batalla al coronavirus COVID-19 . A pesar de ser trasplantada de un pulmón y haber estado en una UCI, nunca perdió la esperanza de sobrevivir y volver a abrazar a su hija.

La mujer de 54 años indicó que las plegarias a Dios y el personal de la salud la tienen hoy contando la historia.

Publicidad

“Si no hubiera sido por las oraciones, mis médicos y enfermeras, no estaría acá. Salimos con mi hija e, imprudentemente, nos tomamos un café. Ella me dijo que en la cafetería había muchachos sin tapabocas y relajados. Tras contagiarme, yo fui necia, no quería ir a hospitalizarme”, dijo.

Aseguró que en la UCI vio a personas de corta edad que también estaban luchando por sus vidas.

“La mayor era yo con 54 años, los que estaban eran jóvenes. Yo tengo fibrosis pulmonar, soy trasplantada de un pulmón y no puedo salir, debo estar en casa con muchos cuidados, soy una persona inmunodepresora”, recalcó.

Publicidad

Jeimy Liliana Gómez, su hija, contrajo la enfermedad al mismo tiempo. Ella aseveró que fueron días de zozobra.

“Cuando uno tiene el virus no está en los cabales para estar pendiente de otra persona, es complicado y angustioso”, contó.

Publicidad

Pese a que los médicos indicaron que era una situación grave y compleja, ella logró salir de la UCI para volver a abrazar a su hija y contar su historia, que la convirtió en una guerrera de la vida.