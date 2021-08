Conseguir segundas dosis de Sinovac o Moderna, todo un calvario para ciudadanos en Bogotá

Leonel tiene un hijo en condición de discapacidad y, durante cuatro días, ha estado buscando una dosis de la vacuna COVID-19 de Sinovac para poder completar su esquema de inmunización.

“Llevo cuatro días en lo mismo y sencillamente salen y me dicen que no hay la dosis, que no hay la vacuna”, señaló.

Al punto de Bogotá al que acudió en la mañana de este viernes, 27 de agosto de 2021, le informaron tanto él como a los demás ciudadanos que no había vacuna de Sinovac y que “solo hay primeras dosis y segundas dosis de Pfizer y segundas dosis de AstraZeneca”.

El hijo de Leonel no solo sufre de autismo, sino que tiene que estar amarrado, porque lo asusta la presencia de tantas personas. Leonel pide que el mensaje sobre si hay o no vacunas contra el COVID-19 sea claro.

“La EPS es un complique porque uno llama y nunca le contestan, dan unas aplicaciones donde a uno no le contesta nadie. Para pedir información, nadie contesta y, debido a eso, yo acudí acá”, afirmó.

Lo mismo le pasó al ciudadano Luis Arias, quien llamó el pasado jueves a la EPS.

“Después de insistir bastante tiempo, me dijeron, es más yo vivo lejos de este centro comercial, ‘acérquese a Plaza Imperial'. Por eso vine”, aseguró.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , es clara al decir que no hay ninguno de estos biológicos en Bogotá.

“No hay segundas dosis ni de Sinovac ni de Moderna, y mañana se nos acaban las primeras dosis. De manera que son dificultades del Gobierno nacional, entendemos que ellos están trabajando para solucionarlas, pero lo cierto es que, mientras ellos no nos den vacunas, nosotros no podemos vacunar a la gente ”, sostuvo.