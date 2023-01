Consejo de Estado ordena a Medimás hacerse cargo de autorizaciones hechas por Cafesalud

Dos millones de pacientes se habrían vistos afectados por la cancelación del procedimiento aprobado antes de la nueva administración.

La compra de Cafesalud por parte de Medimás ha sido más tortuosa de lo que se esperaba en un principio. Esta vez, el Consejo de Estado, salvaguardando los derechos de los pacientes, le ordenó a la EPS que respondiera por las autorizaciones hechas por Cafesalud.

Varios pacientes se habrían unido en una acción popular en contra de la EPS ya que Medimás no consideraba válidas las aprobaciones previas y les exigía realizar nuevamente todos los exámenes de diagnóstico correspondiente para dar nuevas autorizaciones.

Así lo confirma el abogado demandante Aníbal Rodríguez: “Medimás no valía la autorización de servicio que hubiera dado Cafesalud, sino que obligaba al usuario a volver a reiniciar el trámite. Esto está prohibido por mandato legal y por diversas decisiones de la Corte Constitucional”.

Son varios los casos en las que los pacientes se vieron perjudicados por la acción de la empresa prestadora de salud, uno de ellos es el de Mauricio Restrepo. Este se encontraba en pleno tratamiento oftalmológico con Cafesalud cuando se dio la venta. “Me dijeron que yo debía cambiar la autorización ya que la que tenía no me servía. Medimás ya me dio una nueva autorización, pero nunca me la debieron haber cambiado”, afirma Restrepo.

Otro caso similar es el de la esposa de José Orlando Cañas. La mujer con reumatismo tuvo que volver a comenzar todo el proceso de diagnóstico con su nueva EPS. “La venían tratando con un medicamento para hacerle monoquimioterápia, y luego cuando nos pasaron, y no le volvieron a dar el medicamento. Nos tocó empezar desde ceros", declaró Cañas.