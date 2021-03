Consejos para cuidar a los mayores de 60 años ante el tercer pico de la pandemia

Si una persona mayor de 60 años se contagia, así su salud sea buena, es más probable que desarrolle COVID grave que ponga en riesgo la vida.

Y si tiene enfermedades crónicas, se sabe que su riesgo es particularmente alto. Por eso, hay que mantener y ajustar las precauciones, en especial quienes se hayan relajado.

“Debemos estructurar la manera en que vamos a comportarnos en casa, manteniendo la distancia con este adulto mayor, protegiéndolo, usando tapabocas a la hora de interactuar, teniendo una restricción a la hora de las comidas, tratando de separarla todo el tiempo para que en el momento de una interacción con el adulto, esta sea de manera segura”, explicó Juan Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia.

Y como la mayoría tiene condiciones de salud previas, que hacen que corran mayor riesgo frente al COVID, es esencial tenerlas bajo control.

“Ante ese pico que se nos viene, es importante en personas mayores no suspender sus medicamentos, controlar los niveles de tensión, glicemia, asistir a controles médicos, mantener actividad física, mental, espiritual y social”, manifestó Róbinson Cuadros, expresidente de la Asociación Colombiana de Geriatría.

No cambie sus tratamientos sin autorización médica, tampoco espere a que se acaben los medicamentos de uso diario para solicitar cita, asegúrese de tener suministro para varios días y si ya le dio COVID o recibió la primera dosis de la vacuna, recuerde que aun así no debe descuidarse.

“A continuar con las medidas protección no solo para no infectarse, también para no ir a transmitir el virus a otros susceptibles” indicó Cataño.

Esto se trata de evaluar riesgos: disminuir contactos, cuando sean con personas con quienes no conviva; que sean interacciones cortas, a distancia, protegidos y más si son espacios cerrados; y a la hora de salir, hacerlo en momentos de menos congestión.

“Es importante no caer en extremos porque terminamos maltratándolos, infantilizando y no permitiendo que ellos tomen sus decisiones, es importante que se mantenga la actividad física, llamadas, videoconferencia, ese soporte emocional que como sociedad debemos ofrecerles a las personas mayores”, describió Cuadros.

Y ya en caso de llegar a presentar síntomas respiratorios, recuerde reportar para seguimiento médico.

“Es muy importante que todos estemos alertas a la dificultad respiratoria: voz entrecortada, aumento de frecuencia en la respiración, coloración morada en los labios o en los dedos; todos son síntomas de alerta para consultar”, aclaró Cataño.

Tengan siempre presente: entre más contactos , entre más cercana y larga sea la interacción, mayor será la probabilidad de contagiarse o propagar el virus, pues no hay forma de eliminar por completo el riesgo de contagio.