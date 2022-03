Consejos sobre el uso del tapabocas ahora que no es obligatorio llevarlo en lugares al aire libre

Desde este martes, en Colombia está permitido no usar tapabocas en sitios al aire libre . Esta medida es para los municipios y ciudades que cumplen con el 70% de vacunación con esquema completo . Pero tenga en cuenta qu, COVID o no COVID, la presencia de síntomas respiratorios debe convertirse en razón suficiente para usar tapabocas independiente del lugar donde se encuentre.

“Tener síntomas respiratorios es para que nos quedemos en casa, para que evitemos salir, si no podemos evitar esta situación y tenemos que salir, siempre usar la mascarilla así sea en espacios abiertos permanentemente”, indica Carlos Saavedra, infectólogo y director del Consenso Covid Colombia.

Eso aplica en casa. El uso de tapabocas evitará que contagie a las personas con las que convive, en especial si es alguien vulnerable, por lo demás, usted evalúa el riesgo según el lugar en el que se encuentra.

“No existe un número mágico para decir que un espacio es cerrado o no, pero si existe una definición clara que es la circulación del aire, si ese espacio donde usted está no tiene circulación de aire, es muy probable que esté en un espacio cerrado de mala ventilación. Los restaurantes, las salas de cine, las salas de espera de los hospitales, los pasillos de los edificios se comportan más como espacios cerrados que espacios abiertos, entonces, en esos escenarios mi sugerencia es use su mascarilla”, agrega el experto.

En cuanto al tapabocas más recomendado y su tiempo de uso este es el consejo:

“Evitar al máximo usar el de tela, que es el menos eficiente de todos. Si no tengo sino el de tela, pues usemos ese. Si tengo un tapabocas desechable, ese tapabocas lo puedo usar una sola vez, no lo debo guardar dentro del bolsillo para segundas oportunidades y las mascarillas de alta eficiencia N-95, no recomendamos que usen esa mascarilla, no porque no sea buena, es porque no la saben utilizar”, dice Saavedra.

Más que usar por usar el tapabocas es hacerlo de manera adecuada, responsable y voluntaria. Recuerde que debe cubrir nariz y boca.

En los colegios, también hay que evaluar no solo el espacio sino el momento epidemiológico y el estado de vacunación de los estudiantes para no volver camisa de fuerza una medida que puede ser poco efectiva, como es el uso del tapabocas entre los menores. El único lugar para considerarla es en las aulas mal ventiladas.