¿Consumir licor afecta la eficacia de la vacuna COVID-19? Vea lo que dicen especialistas

Una inquietud frecuente sobre la vacunación contra el COVID-19 tiene que ver con el consumo de alcohol y si este afectaría su efecto.

“No hay evidencia que soporte que el consumo de alcohol, de licor, afecte el funcionamiento o la eficacia de la vacuna”, dijo Christian Pallares, epidemiólogo de la Universidad de El Bosque y la Universidad Javeriana.

Por otro lado, también es importante aclarar que el hecho de vivir en tierra fría o caliente no interfiere con la seguridad o la protección de las vacunas una vez aplicadas.

“El clima no tiene nada que ver con la vacuna, el clima no interfiere con la eficacia de la vacuna, recordemos que estamos en época de lluvias y, cuando hay lluvias, los virus que causan resfriados incrementan su incidencia, entonces se vuelve muy común tener personas enfermas con resfriados comunes en esta época, eso no está asociado a la vacunación”, indicó.

Y en cuanto a la realización de pruebas después de la aplicación, el Consenso Colombiano de Manejo del COVID-19 tiene definidas unas recomendaciones.

“Es muy importante tener en cuenta que no se necesita ningún tipo de prueba después de la vacunación, recordemos que la eficacia de las vacunas ya ha sido probada en estudios clínicos controlados”, señaló.

El especialista anotó que “las pruebas de casete no sirven para nada en este aspecto, porque es una prueba cualitativa”.

“No te está diciendo cuál es la cantidad de títulos que tienes en sangre, las unidades internacionales por microlitro, ni cuántos de esos anticuerpos son neutralizantes. Entonces, es una pérdida de dinero realizarse este tipo de pruebas y adicionalmente es innecesario”, afirmó.

Es preciso aclarar que para lograr el mayor nivel de protección, por ahora, se requieren dos dosis de las vacunas que se están aplicando en Colombia, es decir, una sola no es suficiente.

“Para todas las personas que se estén vacunando y no hayan tenido infección por SARS-CoV-2, se necesitan dos dosis. Solo después de 12 días de la segunda dosis es que se logra esta inmunidad”, explicó.

Solo cuando una persona complete su esquema, los escenarios cambiarán dependiendo de si interactúa con alguien que también haya recibido las dos dosis, porque la vacuna lo protege de enfermedad grave, pero en caso de contagiarse podría ser portador e infectar a quien no esté inmunizado.