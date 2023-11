Contraloría declara de impacto nacional el caso de EPS Sanitas y Cruz Verde

La Contraloría General de la Nación declaró de impacto nacional el anuncio de las droguerías Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos que estén fuera del Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados a la EPS Sanitas a partir del 15 de noviembre.



“La declaratoria de Impacto Nacional en el caso de la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde permitirá a la Contraloría obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente”, detalló la entidad en un comunicado.

El organismo, además, “conformó un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema”.

Según la Contraloría General, “tiene en el radar la información relacionada con el estado contable de las EPS para la vigencia 2022”.

“Actualmente, la delegada de Salud realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de 240 billones” de pesos, agregó la entidad.

Rifirrafe entre gobierno y EPS Sanitas

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que la EPS Sanitas no tiene excusa para adeudarle 400.000 millones de pesos a la cadena de droguerías Cruz Verde, ya que el Gobierno le ha girado a tiempo los recursos que requiere la entidad: 7,8 billones de pesos. Agregó que la entidad de salud también está en mora con varios hospitales.

“Quiero que quede claro lo que está pasando en este momento. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7 billones 800.000 millones de pesos este año. Estamos al día con ellos”, subrayó el funcionario.

La EPS respondió y sostuvo que los dineros girados de manera mensual no cubren los presupuestos máximos, con lo cual hay un déficit de unos 600.000 millones de pesos.

"Acá hay un problema de financiación real. No aceptamos los comentarios de que tenemos todos los recursos para financiar lo no PBS porque no es cierto, la cifra que conoce el Gobierno, que conoce el sector, son contundentes en ello. Entonces, para poder avanzar necesitamos del apoyo del Gobierno", aseguró Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas.