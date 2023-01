COVID-19: desmontar medidas restrictivas no significa que pueda bajar la guardia

No se trata de encerrar a personas sanas y menos si los días que se puede salir se relajan las medidas o si en los días de encierro se hacen reuniones en casa y de todas formas aumentan su número de contactos, esto ante la preocupación por el desmonte de medidas restrictivas en varias ciudades aún en un momento difícil de la pandemia.

“Las medidas como cuarentena, estrategia 3X4 y pico y cédula no tienen mucha utilidad porque se ha visto que las personas tienden a hacer más aglomeraciones los días que no tienen restricciones”, señala Luis Jorge Hernández, médico y PhD en salud pública de la Universidad de los Andes.

Son otras las medidas que muestran mayor utilidad:

“El autocuidado, tapabocas, distancia física. El toque de queda es una medida más eficiente para disminuir, interacciones, contactos y aglomeraciones en la noche”, subraya el experto.

Por otro lado, aún no se ve el impacto de las protestas, marchas y hechos de violencia en la propagación del virus. Sin embargo, estas situaciones sí han tenido un efecto de cierta manera paradójico.

“Eso ha hecho cuarentena a la brava, mucha gente se ha ido a la casa y no sale, todo esto influye. Es importante que el gobierno no baje el número de tamijzes, siga haciendo la identificación de casos y contactos y acelerar la vacunación, no se puede impedir la vacunación”.

Pero ojo porque desmontar ciertas medidas no quiere decir que pueda descuidarse.

“Está en aumento, pero ya hay indicadores que dicen que está llegando a un punto de estabilización, como la disminución de la transmisibilidad y la tasa de casos activos; sin embargo, no hay que bajar la guardia por parte de la ciudadanía y el gobierno”,

Aprender a vivir con un virus que modificó nuestra forma de trabajar, transportarnos y relacionarnos, ahí está la clave.