Críticas al uso de Ivermectina en pacientes COVID-19: “no es formular a ver si le pegamos”

Expertos dicen que una cosa es que estén usando la Ivermectina para investigación en un laboratorio y otra que se pueda utilizar en tratamiento contra el coronavirus. La Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud se pronunciaron.

“No hay evidencia científica al momento que permita determinar su utilidad en humanos. Los estudios son en ensayos de laboratorio y se ha demostrado que estos no suficientes para demostrar que funcionarán cuando se utilicen en humanos”, señala Carlos Saavedra, infectólogo coordinador de consenso del manejo del COVID-19 en Colombia.

Agrega que el uso de Ivermectina por fuera de un ensayo clínico “no es una medida adecuada y no puede ser formulada por ningún médico en Colombia”.

Si bien unos dicen que en Perú y Ecuador funcionó, al mirar las cifras, Colombia tiene menos fallecidos que en esos dos países.

“No podemos decir que aquellos países en los que se ha implementado el uso de Ivermectina, esta ha tenido una importancia en disminuir la mortalidad porque países como Ecuador y Perú tienen unas tasas de mortalidad más altas que Colombia. Ni tampoco podemos decir que por no utilizarla tenemos tasas más bajas”, explica Carlos Álvarez, infectólogo epidemiólogo.

Incluso el Instituto de Tecnología en Salud del Perú se pronunció y no la recomienda. También la Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, advirtió sobre el tema.

Peor aún es la idea de hacer combos de medicamentos, sostienen los expertos.

“Sabemos que hay preocupación por lo que estamos viendo, por el aumento creciente de casos. Pero no se puede perder el rumbo, esto no es formular por formular a ver si le ‘pegamos’ o no. Hoy debemos estar más claros que nunca. Por estar pensando que ahí está la solución se pueden descuidar las medidas que realmente funcionan”, sostiene la doctora Fernanda Hernández.