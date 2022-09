Crudo testimonio de pacientes diagnosticados con viruela del mono que piden no ser discriminados

Mucho se ha hablado sobre la viruela del mono y su comportamiento en Colombia. Noticias Caracol entrevistó a algunos pacientes diagnosticados con la enfermedad que manifiestan haber sido discriminados por portar este virus. Los síntomas inusuales los pusieron en alerta.



“Dolor de cabeza extremo, dolor muscular, ya en la espalda encontré dos ampollitas chiquititas”, declaró un paciente diagnosticado con viruela símica. “A los dos días que empecé a tener esos síntomas, me empezó a salir un brote de una especie de granitos ”, contó otro.

Buscaron un diagnóstico de manera inmediata ante sus EPS, fueron remitidos al centro médico, con temor de llegar a ser discriminados por toda la información que ya rondaba en las redes sociales. Y efectivamente se encontraron con una situación incómoda: rechazo y falta de condiciones por ser portadores de la viruela del mono.

“Sinceramente lo hacen sentir a uno demasiado mal. Es un minicuarto donde hay tres sillas y allí ponen a las personas que tienen presunción de viruela símica”, reveló uno de los hombres diagnosticado con este virus.

Ahora, estando en aislamiento, tras ser positivos para viruela del mono, son varias las reflexiones sobre la forma en la que se percibe el virus, que ya supera los 50 mil contagios en el mundo. Además del proceso de diagnóstico, la capacitación del personal médico y la estigmatización que han tenido que enfrentar por haberse contagiado.

“Lo más cómico es que cuando uno ingresa le preguntan usted tuvo relaciones con hombres o tuvo relaciones sexuales con mujeres. Durante este lapso yo no tuve relaciones sexuales con nadie, entonces no puedo decir que me contagié sexualmente”, indicó uno de los pacientes.

Los casos de la viruela del mono siguen en aumento y el país ya completa 583 contagios.