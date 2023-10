Cruz Verde suspenderá a usuarios de Sanitas suministro de medicamentos fuera de plan básico en salud

Mediante un comunicado difundido en la noche de este lunes, 30 de octubre de 2023, Droguerías Cruz Verde anunció que, a partir del 15 de noviembre, "se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS (plan básico en salud) de carácter ambulatorio" a los afiliados de EPS Sanitas.



"Desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos", aseguró Cruz Verde en el documento.

En ese sentido, la droguería agregó que, tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento".

Asimismo, Cruz Verde aseguró que "no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora

ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica".

"La cadena de droguerías y farmacias ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios", sostuvo.

Indicó que "al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos".

"Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas", afirmó.

Ante esta situación, la droguería señaló que, "después de agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas", ahora "se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS".

Según Cruz Verde, esta "medida que ha sido comunicada a la EPS, quien determinará las acciones que estime pertinentes para dar continuidad al acceso efectivo a los medicamentos de sus afiliados a través de otros actores".